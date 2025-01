Rozhovor s Muskem byl pro Weidelovou velké sousto. Ale AfD pomáhá, že se o ní mluví, říká analytička

Elon Musk podle komentátorů vstoupil do blížících se německých voleb. V rozhovoru, který vedl se spolupředsedkyní strany AfD Alicí Weidelovou na síti X, doporučil, aby ji lidé volili. Podle řady politiků šlo o pokus ovlivnit hlasování. „Není neobvyklé, že se někdo vyjadřuje k politice v jiné zemi. Kritiku vyvolává způsob, jakým to Musk udělal,“ říká pro Český rozhlas Plus Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 19:35 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít To, co je velmi neobvyklé a co vyvolává velkou kritiku, je způsob, jakým Elon Musk právě do německé veřejné debaty vstoupil, říká Lizcová | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Co říkáte k průběhu rozhovoru mezi Muskem a Weidelovou na síti X? Co si z něj mohou vzít němečtí voliči?

Řekla bych, že formát rozhovoru byl pro Alici Weidelovou velmi obtížný. Dá se říct, že si ukousla docela velké sousto. Protože ten rozhovor byl velmi dlouhý, probíhal v angličtině a bylo vidět, že je nervózní.

A zároveň neměla možnost na Elona Muska reagovat, protože na rozdíl od ní, která byla snímaná kamerou, tam byla vidět pouze jeho fotografie. Tudíž se rozhovor chvílemi zadrhával. A bylo vidět, že Weidelová ani v první polovině rozhovoru nedrží oční kontakt s kamerou.

Byl to trochu zvláštní rozhovor, ve kterém si víceméně oba aktéři přitakávali a mluvili o tématech, jako jsou německá energetická politika nebo německá byrokracie. Zabředli i do historických témat.

Jak se Němci k tomuto vstupu amerického miliardáře do předvolební kampaně staví? Jaké reakce to vyvolává?

Vyvolalo to velké reakce. Část veřejností spíše soudí, že je Muskovo právo vyjadřovat se k politické situaci v Německu. Ostatně němečtí politici se tu a tam třeba vyslovují k americké politice. A někteří i vyjádřili podporu Kamale Harrisové v předvolebním boji.

Takže to, že politici a jiné významné osobnosti vstupují do politických debat v ostatních státech, není tak neobvyklé.

Politoložka Zuzana Lizcová | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

To, co je velmi neobvyklé a co vyvolává velkou kritiku, je způsob, jakým Elon Musk právě do německé veřejné debaty vstoupil.

Znamená to, že ten způsob jim nepřipadá stejný jako u jiných politiků? Třeba když se německý prezident Frank-Walter Steinmeier vyjadřoval k americkým volbám a podobně?

Ten způsob rozhodně není stejný. Z několika důvodů. Za prvé Elon Musk vlastní sociální síť X, jejímž prostřednictvím se může bezprostředně vyjadřovat k aktuálním událostem.

Navíc volí velmi nevybíravá slova. Německé kancléře Olafa Scholze například nazval neschopným idiotem, prezidenta Německa nazval nedemokratickým tyranem. Takže způsob, jakým o německých politicích mluví, už je sám o sobě nezvyklý.

A potom vyvolalo velkou diskuzi také to, že Musk dostal prostor v jednom z největších německých seriózních deníků. V listu Welt am Sonntag mohl uveřejnit svůj příspěvek. Jednalo se o krátký názorový text, který nebyl vyargumentovaný, ale spíš to byl velmi agresivní vstup do německého předvolebního boje. Podpořil pravicově populistickou AfD.

Stream s Muskem a Weidelovou sledovalo v určitou chvíli asi 200 tisíc lidí. Jaký vliv to může mít na rozhodování německé veřejnosti před volbami?

Jakákoliv pozornost veřejnosti v předvolebním boji bývá pro politické strany zpravidla pozitivní. Takže určitě AfD a možná i samotné Alici Weidelové prospívá to, že se o ní ve veřejném prostoru tolik mluví.

Myslím si, že velká část podporovatelů nebo sympatizantů Alternativy pro Německo si ten rozhovor vůbec nepustí. Je dost nestravitelný a dlouhý. Velká část voličů se pravděpodobně smíří s tím, že tak bohatý muž věnuje pozornost straně typu AfD. Někteří voliči to mohou vnímat jako povzbuzení pro to, aby svůj hlas Alternativě pro Německo odevzdali.

Na druhou stranu si myslím, že část německé veřejnosti může vnímat velmi kriticky právě to, že se někdo zvenčí snaží vměšovat do předvolebního boje.