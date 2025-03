Zemřel Jaroslav Vostrý. Spoluzakládal Činoherní klub, ze kterého ho za normalizace vyhodili

Slavnou divadelní scénu v ulici Ve Smečkách zakládal Jaroslav Vostrý s režisérem Ladislavem Smočkem. Vostrý se stal jeho prvním uměleckým šéfem. Za normalizace ale musel Činoherní klub opustit. Vrátit se mohl až po roce 1989.

Populární divadlo

Vostrý se narodil v roce 1931 v Turnově, absolvoval divadelní vědu a dramaturgii na DAMU. Pracoval v měsíčníku Divadlo, který později řídil jako šéfredaktor.

V roce 1964 se stal dramaturgem Státního divadelního studia Praha, v jehož rámci s někdejším spolužákem z DAMU Smočkem o rok později založili Činoherní klub.

Vostrý se stal jeho uměleckým vedoucím, v divadle se uplatnil také jako režisér a dramatik. Nová divadelní scéna se během jediné sezony stala jedním z nejpopulárnějších divadel v hlavním městě.

Nucený odchod

Vostrý ale musel po nástupu normalizace z Činoherního klubu odejít, v roce 1977 dostal navíc zákaz učit na DAMU, kde působil od roku 1963.

Do konce 80. let mohl režisérsky působit jen mimo Prahu, spolupracoval s Činoherním studiem v Ústí nad Labem, Divadlem Jaroslava Průchy v Kladně a Východočeským divadlem Pardubice.

Na DAMU se směl vrátit až v roce 1987. V roce 1990 znovu zamířil i do Činoherního klubu, a to jako jeho ředitel. Působil tam až do roku 1993.

Poté se věnoval hlavně pedagogické činnosti, mezi roky 1993 a 1995 byl rektorem Akademie múzických umění. V roce 1995 založil katedru teorie a kritiky DAMU, jejímž vedoucím byl do roku 2000, stál v čele Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU. V roce 2010 založil se svou druhou ženou Zuzanou Sílovou Scénologickou společnost.

Medaile Za zásluhy

Vostrý byl nositelem Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu (2013), Ceny Ministerstva kultury ČR (2015) nebo Medaile Josefa Hlávky (2016). Loni 28. října mu prezident Petr Pavel udělil medaili Za zásluhy v oblasti výchovy a školství.

Činoherní klub si letos v únoru připomněl 60 let od svého založení. V prvních letech své existence spolupracovali s divadlem filmoví režiséři, k nejoblíbenějším inscenacím patřil Penzion pro svobodné pány v režii Jiřího Krejčíka. Na jeho práci později navázali i Jiří Menzel nebo Evald Schorm.

„Činoherákem“ prošla řada dalších známých tváří. Téměř až do své emigrace to byl Pavel Landovský, do roku 1978 byl členem souboru Josef Somr. Do souboru dříve patřili Věra Galatíková, Vladimír Pucholt, Jiří Kodet, Libuše Šafránková, Josef Abrhám či Petr Nárožný. Z mladší generace je to Ivana Chýlková, Jaromír Dulava nebo Vladimír Javorský.

Činoherní klub sehrál důležitou roli během revolučních událostí roku 1989 – v jeho prostorech bylo 19. listopadu 1989 založeno Občanské fórum. V letech 2002 a 2008 vyhlásila Nadace Alfréda Radoka tuto pražskou scénu Divadlem roku.