Zemřela herečka Jana Synková. Tetě Kateřině ze Saturnina bylo 80 let

Ve filmu se Synková objevovala hlavně ve výrazných vedlejších rolích, třeba jako teta Kateřina v Saturninovi.

Synková už v dětství navštěvovala dramatický kroužek, později byla elévkou mladoboleslavského divadla a vystudovala DAMU. Po škole získala angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Následně přešla do Naivního divadla Liberec, pozdějšího Studia Ypsilon, se kterým se na konci 70. let přesunula do Prahy.

Ve filmu hrála Synková už od studií. Zahrála si kromě zmíněného Saturnina například ve snímcích Věry Chytilové Hra o jablko a Kalamita nebo komediálních trilogiích Byl jednou jeden polda a Babovřesky. Jedním z posledních filmů, ve kterých se objevila, byla například komedie Chata na prodej.