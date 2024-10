Taková normální rodinka i Vratné lahve. Kolářová jako jedna z prvních hereček podepsala Několik vět

Žena, která umí stárnout, a herečka, která dokáže zahrát naivku i složitou charakterní postavu. Medaili Za zásluhy v pondělí na Pražském hradě od prezidenta Petra Pavla převzala Daniela Kolářová. Před kamerou debutovala koncem 60. let. Popularitu jí přinesla role v seriálu Taková normální rodinka. Profily vyznamenaných Praha 21:05 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečka Daniela Kolářová | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Kateřina, které se nelíbí, že jí doma říkají Káča. I to byla podle Daniely Kolářové jedna z naivek, které si tehdy počátkem 70. let zahrála. Už v tomto seriálu se objevila po boku Jaromíra Hanzlíka.

Úspěchy Daniely Kolářové připomněl redaktor Tomáš Maleček

Dvojce s Jaromírem Hanzlíkem ale není jediná, kterou před kamerou vytvořila. Diváci si ji pamatují i jako vždy svéráznou manželku Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli Na samotě u lesa. A po 30 letech se potkali ve Vrátných lahvích. „Je to asi tak, jako když máte dobrého známého, vedete spolu dialog, pak se 30 let nevidíte a v podstatě můžete navázat tam, kde jste skončili,“ popsala loni ve vysílání Radiožurnálu.

Jak o sobě tvrdí, vyrostla doslova s ušima na rozhlasovém přijímači. Za mikrofonem vytvořila přes 80 rolí. „A to jsem netušila, že se to skutečně přečte nejdřív u stolu, pak jdeme k mikrofonu, pak to sjedeme a nastává trestný poslech,“ nastínila danou práci.

Daniela Kolářová miluje tragikomedie, a to i na divadle. Nejen na Vinohradech, kde strávila 45 let v angažmá, ale i teď, když vystupuje třeba ve Studiu Dva nebo v Činoherním klubu.

V roce 1989 byla jednou z prvních hereček, která podepsala petici Několik vět. „Už rok předtím jsem se klepala, protože jsem měla pocit, že se musí něco stát. Takže cokoliv, co bych mohla udělat pro to, aby k tomu došlo, nevědělo se k čemu, tak jsem byla ochotná udělat,“ zdůraznila herečka ve vysílání Radiožurnálu.

Za výkon v Hřebejkově Kawasakiho růži získala v roce 2009 Českého lva a loni ji cenou prezidenta Karlovarského festivalu ocenil Jiří Bartoška.

Herečka Daniela Kolářová a prezident festivalu Jiří Bartoška | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary