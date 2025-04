‚Hranatá speed challenge‘. Turkovi příznivci se na internetu chlubí rychlou jízdou, příspěvky řeší policie

Příznivci europoslance Filipa Turka (za Přísahu a Motoristy sobě) na sociálních sítích sdílí fotky a videa, na kterých jezdí rychlostí překračujících 200 km/h. Příspěvky označují jako „hranatou speed challenge“ a vyjadřují tak podporu Turkovi, kterého nyní vyšetřuje policie kvůli podobně rychlé jízdě nejspíše na dálnici D5. Turek vyzval k ukončení výzvy, policie se ale děním na sociálních sítích zabývá. Praha 16:05 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznivci Filipa Turka (Motoristé sobě) se na sociálních sítích chlubí rychlou jízdou v rámci tzv. „hranaté speed challenge“ | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„A přece v tom Filipa Truka nenecháme samotnýho,“ hlásá jeden z uživatelů instagramu v popisku fotky z auta, kde na tachometru svítí rychlost 299 kilometrů v hodině. Je to jeden z několika desítek takových příspěvků, které europoslanec od neděle veřejně sdílel na svém profilu, které se zapojily do tzv. „hranaté speed challenge“.

Smyslem výzvy, kterou rozjeli jeho příznivci, je nahrát na internet fotku z auta, které jede rychlostí vyšší než 200 km/h, a vyjádřit tak europoslanci podporu.

Turkem se v současnosti zabývá policie právě kvůli rychlé jízdě, kterou zveřejnil na svém instagramu. Na dvou fotografiích se chlubil jízdou 200 a 250 kilometrů v hodině. Ta první přitom byla podle okolí silnice zjevně vyfocená na české dálnici D5, směrem od Cekova na Plzeňsku.

Příspěvky označující na sociálních sítích Turka nebo přímo „hranatou challenge“ se začaly objevovat bezprostředně poté, co na situaci upozornila média. Někteří uživatelé fotky doplňují často ironickým dodatkem, že byly pořízeny na německých dálnicích.

Europoslanec příspěvky od neděle také ve velké míře sdílel na vlastních sociálních sítích, během dvou dnů se jich tam objevilo několik desítek.

Situace se dostala i do hledáčku policie. „Obecně můžeme potvrdit, že se děním na sociálních sítích zabýváme,“ uvedl pro iROZHLAS.cz policejní tiskový mluvčí Ondřej Moravčík. „Na komentování případných zjištění je stále brzy, a navíc tyto aktivity sledují útvary, které jsou místně příslušné,“ vysvětlil.

Turek své příznivce od rychlých jízd zpočátku neodrazoval, sdílel je většinou bez doplňujících komentářů. Až v úterý v poledne na svém instagramu zveřejnil příspěvek, ve kterém se k výzvě vyjádřil.

„Prosím, zanechme ‚hranaté výzvy‘ a soustřeďme se na to, ať ta progresivisticky ‚liberální‘ část obyvatelstva nemá možnost házet vše, co se stane, na nás,“ napsal. Dodal, že výzva je přirozenou reakcí na „mediální lynč“, za který celou kauzu označuje.

„Filip Turek nikoho k ničemu takovému (Hranatá výzva – pozn. red.) nevybízel, nenabádal, a naopak když viděl, že se to děje, nabádá k tomu, aby to lidé nedělali,“ tvrdil v úterý předseda Motoristů sobě Petr Macinka ve vysílání Radiožurnálu.

Výzvě k ukončení „challenge“ však předcházelo dvoudenní sdílení na Turkově osobním profilu, jak se do ní ostatní lidé zapojují. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz o tom, jak se staví k výzvě, kterou sám aktivně sdílel, Turek neodpověděl.

Europoslanec oficiálně nepřiznal, že by fotky vyfotil na českých dálnicích. Ve svém vyjádření uvedl, že jedna z fotek byla vyfocena v Německu, druhá „spíš ne“. Pokud by se potvrdilo, že Turek na D5 skutečně překročil maximální povolenou rychlost o více než 50 kilometrů v hodině, mohl by přijít o řidičský průkaz.