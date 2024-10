Vždy mě zajímá spíš člověk než velké politické mechanismy, říká vyznamenaná režisérka Holland

Že nikdo není doma prorokem, ví také polská režisérka Agnieszka Holland. Ta většinou slaví úspěchy se svými filmy na zahraničních festivalech. Doma ji ale často diváci nebo dokonce politici kritizují. Ve svých snímcích připomíná také zlomové okamžiky našich dějin. Právě proto převzala v pondělí polská filmařka medaili Za zásluhy na Pražském hradě od prezidenta Petra Pavla. Profily vyznamenaných Praha 21:05 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská režisérka Agnieszka Holland | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Režisérka je v Česku známá třeba díky sérii Hořící keř. Třídílný příběh začíná tragickou smrtí studenta Jana Palacha, který se na protest proti okupaci Československa v lednu roku 1969 upálil.

Režisérka Agnieszka Holland vypráví skutečný příběh advokátky, která se rozhodla bojovat proti lživému prohlášení komunistického politika Viléma Nového.

Původem polská filmařka vystudovala na začátku 70. let pražskou FAMU. Už po pár letech se pak zapsala u mezinárodní filmové kritiky snímkem Venkovští herci o vyhrocených vztazích mezi členy jednoho maloměstského divadla. Příběh fungoval tehdy také jako metafora o komunistickém vedení Polska.

Právě tento film se zařadil do proudu takzvaného kina morálního neklidu. Tento směr kritizoval totalitní režim za omezování svobody a potlačování diskusí o aktuálních tématech.

„Vždy mě zajímá spíš člověk než velké politické mechanismy. A také si myslím, že všechno se odehrává tak rychle, že je šíleně těžké to nějak uchopit. To, co mě zajímá, je vycítit ten tep, co je pod tím děním, které se odehrává šíleně rychle,“ vzpomínala režisérka před čtyřmi lety ve vysílání Českého rozhlasu.

Ve své kariéře se autorka opakovaně vrací k historickým událostem z druhé světové války. Třeba ve snímku Bittere Ernte například vypráví příběh židovky Rose, která unikla z transportu do koncentračního tábora.

Film Evropa, Evropa zase sleduje osudy židovského mladíka, který musel za války skrývat svou identitu. A ve válečném dramatu V temnotě líčí útěk židů z lvovského ghetta. Všechny tři snímky byly nominovány na Oscara.

Aktuálně filmařka točí hraný film o Franzi Kafkovi, který by měl být hotový v příštím roce.

Režisérka Agnieszka Holland během natáčení snímku Hranice | Foto: Agáta Kubišová | Zdroj: Bioscop