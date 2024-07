‚Kdyby to udělal někdo jiný, žaloval bych ho.‘ Režisér Soderbergh představil ve Varech snímek Mr. Kneff

Možná vás to překvapí, ale Ridley Scott nedostal za Gladiátora v roce 2001 Oscara za nejlepší režii. Ten rok totiž získal prestižní zlatou sošku Steven Soderbergh za film Traffic - nadvláda gangů, který se letos promítá v Karlových Varech. A do lázeňské metropole přijel i sám Soderbergh.V neděli ve Velkém sále hotelu Thermal uvedl svůj tak trochu staronový snímek Mr. Kneff. Karlovy Vary 8:43 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmař Steven Soderbergh uvedl svůj snímek Kafka i jeho upravenou verzi Mr. Kneff | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Diváky zavede do Prahy roku 1919. Sledují spisovatele a úředníka, který čerpá inspiraci z bezvýchodné a rutinní práce.

Jde o mysteriózní drama, které kombinuje fikci se skutečný životem německy píšícího pražského spisovatele Franze Kafky. Zajímavé je, že ve filmu neuslyšíte žádné dialogy. Nahradily je titulky.

Steven Soderbergh v podstatě předělal svůj tři desítky let starý snímek Kafka, ve kterém si hlavní roli zahrál Jeremy Irons. Nová přepracovaná verze je o 20 minut kratší, zmínil režisér před zcela zaplněným Velkým sálem hotelu Thermal.

„Zní to bláznivě, jako kdyby se nějaký fanoušek nebo spíše někdo, kdo se zajímal o moji práci, vloupal do mého domu, ukradl film Kafka, znovu natočil nějaké scény, 20 minut vystřihnul, a pak to představil veřejnosti. Myslím, že kdybych to neudělal já, tak bych si najal právníka, aby toho člověka zažaloval. Ale udělal jsem to já, protože bylo potřeba to udělat,“ okomentoval Soderbergh, pro kterého jsou typické brýle se silnými černými obroučkami.

V novém Mr. Kneff diváci slyšeli také známou instrumentální podobu písničky Enter Sandman od skupiny Metallica. Ta začíná pozvolným rozjezdem kytary a postupně graduje. V původní verzi – tedy ve filmu Kafka, který je z roku 1991 – se neobjeví. Potvrdit si to můžete v karlovarském divadle v pondělí. I tam Soderbergh dorazí.

Soderbergh znají diváci hlavně díky trilogii Dannyho parťáci. Za své filmy by mohl režisér dostat jak Oscara, tak Zlatou malinu, což je cena pro nejhorší hollywoodské filmaře. V Soderberghově případě za komerční, béčkové, akční snímky jako je třeba Zkrat.

Ale pak je tu i krimi drama jako Traffic - Nadvláda gangů, ve kterém si zahrál také Benicio Del Torro. Snímek se odehrává na americko-mexické hranici, kde se jeden policista zaplete do války dvou konkurenčních drogových gangů. Filmař se pokusil také přetočit sci-fi klasiku Solaris podle spisovatele Stanislava Lema.

Soderbergh je také nositelem nominace na hudební cenu Grammy, a to za koncertní video rockové kapely YES.