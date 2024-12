Vlny mají šanci na Oscara. Příběh o sovětské okupaci se dostal do užšího výběru o nejlepší zahraniční film

Snímek režiséra Jiřího Mádla Vlny se dostal mezi patnáct filmů nominovaných na cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Informovala o tom americká Akademie filmového umění a věd, která cenu uděluje. Příběh zaměstnanců Českého rozhlasu v době sovětské okupace roku 1968 vidělo v českých a slovenských kinech milion diváků, jak za tvůrce informovala Eva Albrechtová. Aktualizováno Los Angeles 20:34 17. 12. 2024 (Aktualizováno: 22:02 17. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek Vlny je v užší nominaci na zisk ceny Oscar | Foto: Dawson Films

V kategorii nejlepší zahraniční film vybírali porotci z 85 zemí a regionů po celém světě. Kromě českých Vln se do užší nominace dostal například francouzský snímek Emilia Pérez nebo palestinský From Ground Zero.

Český snímek je ve výběru poprvé od roku 2021, kdy akademie takto vyzdvihla film Agnieszky Hollandové Šarlatán. Finální nominace na Oscary budou oznámeny za měsíc, zlaté sošky se pak budou v Los Angeles předávat na začátku března, uvádí agentura ČTK.

„Mám především obrovskou radost, a to hlavně z toho, že se ukazuje, že silná stránka toho filmu je srozumitelnost, protože na to všude na světě reagují úplně stejně a všemu rozumí, tím pádem je náš československý příběh zajímá,“ řekl Mádl. „Je to boží!“ reagoval na úspěch filmu šéf distribuční společnosti Bontonfilm Martin Palán.

Mádl v telefonickém rozhovoru s ČTK označil za úspěch, že se filmu podařilo získat pozornost, i když se v oscarové propagaci s finančními prostředky nemohl srovnávat s konkurencí.

„Naše možnosti byly, asi jako když srovnáte potyčku v hospodě se soubojem Sparta a Atény,“ řekl. Poznamenal, že nejprve Vlny v prognózách prestižních časopisů nebyly ani v první čtyřicítce, postupně ale stoupaly a nakonec se dostaly do užšího výběru.

Na nominace, které budou známé za měsíc, hledí Mádl sebevědoměji, než tomu bylo při cestě do užšího výběru. „Pro nás byl tohle nejtěžší krok, protože pro nás bez prostředků a bez toho, že by naše kinematografie měla za poslední dobu nějakou ohromně dobrou reputaci, byl mnohem těžší boj vybojovat shortlist,“ dodal.

97. ročník

Českého kandidáta na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film každoročně vybírá Česká filmová a televizní akademie, která stojí i za udílením cen Český lev. 97. ročník udílení cen Oscar se uskuteční v neděli 2. března a bude živě vysílán ve více než 200 zemích po celém světě, uvádí Akademie.

Dosud se podařilo Oscara pro nejlepší cizojazyčný film, jak se kategorie ještě donedávna jmenovala, získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose, roku 1967 zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.

Drama Vlny pojednávají o redakci mezinárodního života tehdejšího Československého rozhlasu. V té působí reálné osobnosti, třeba Jiří Dienstbier, Věra Štovíčková nebo Jan Petránek.

Děj se ale točí kolem rozhlasového technika, kterého ztvárnil Vojtěch Vodochodský. Právě na něm záleží, jestli se k posluchačům dostanou informace o vpádu sovětských vojsk 21. srpna 1968.

Spousta scén se natáčela i přímo v prostorách Českého rozhlasu, který snímek koprodukoval. Vlny měly premiéru na festivalu v Karlových Varech. Od té doby už v tuzemských kinech zaznamenaly bezmála 826 000 návštěvníků. Na Slovensku je zatím vidělo téměř 175 000 lidí, uvedla za tvůrce Eva Albrechtová.