Vlny byly silný zážitek, říká Třeštíková. ‚Velký film nemůže vzniknout podle šablon,‘ namítá publicistka

Česká filmová a televizní akademie pošle film Vlny scénáristy Jiřího Mádla do boje o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. „Vždy je trochu sázka do loterie, jaká je nálada ve společnosti, co film v lidech-nečeších evokuje,“ říká v Pro a proti členka prezidia České filmové a televizní akademie Helena Třeštíková. „Existují různé roviny, jak se na film dívat,“ oponuje filmová publicistka a editorka webu ČT art Kamila Boháčková. Pro a proti Praha 13:19 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Snímek si historické téma, které je v kinematografii velmi traktované, bere naprosto svérázným, unikátním způsobem“ | Zdroj: Letní filmová škola Uherské Hradiště

Myslíte si, že film Vlny dokáže oslovit americkou filmovou akademii?

Helena Třeštíková: To je hodně složitá otázka. Nevím, jestli u předchozích českých filmů, které Oscara vyhrály, byli v té době všichni přesvědčeni, že se to povede. Vždy je trochu sázka do loterie, jaká je nálada ve společnosti, co film v lidech-nečeších evokuje a podobně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vlny na Oscarech? Debatují Helena Třeštíková a Kamila Boháčková

V tomto smyslu mám dojem, že do jisté míry válka na Ukrajině a podobně téma filmu možná přiblížila, bohužel. Ale odhadnout vítězství v Oscarech je opravdu věštění.

Kamila Boháčková: Do věštění se pouštět nebudu, ale existují různé roviny, jak se na film dívat. Jinou rovinou je třeba podívat se na snímek, který loni dostal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. A to je Zóna zájmu Jonathana Glazera, což je britský film, který pojednává o holokaustu.

Snímek si ale historické téma, které je v kinematografii velmi traktované, bere naprosto svérázným, unikátním způsobem.

Má svéráznou, osobitou poetiku a téma je v podstatě metaforou toho, kam až sahají naše zóny zájmu, kam pro naše osobní nebo společenské pohodlí – můžeme si tam dosadit různé vrstvy – nejsme ochotni vidět, co se děje za zdí našeho domu nebo našeho státu.

Rozhlas volá Hollywood! Filmové drama Vlny se pokusí zabojovat o Oscara Číst článek

Příběh Zóny zájmu je o tom, že vidíme rodinu, která si velmi dobře žije. Je to rodina velitele v Osvětimi a za zdmi zahrady je koncentrační tábor.

Není potenciální slabinou filmu Vlny v boji o Oscara za nejlepší zahraniční film to, že je ve srovnání s jinými filmy poměrně předvídatelný?

Třeštíková: Nevím, jestli zahraniční publikum zná přesně situace tady v Československu v roce 1968 a jestli „předvídatelný“ je správné slovo. Není jisté, že třeba ruští vojáci nevniknou do rozhlasu a všechny ty postavy nepostřílí. My víme, že se to nestalo, ale...

Tvrdíte tedy, že Vlny jsou předvídatelné pro nás jakožto pro české nebo i pro slovenské publikum, ale nebudou předvídatelné v Americe pro tamní filmovou akademii?

Třeštíková: Nevím, jestli slovo předvídatelný je správné pro tento film. Viděla jsem ho ve Varech a musím říct, že jsem ho prožila velmi intenzivně. Vůbec jsem ani chvíli neměla pocit, že vím, co se stane v další chvíli. Čili slovo předvídatelnost mi u tohoto filmu nefunguje.

3:59 Vlny a skutečnost. ‚Objeví se další kolaboranti.‘ Z libereckého vysílače promlouval i Tříska s Havlem Číst článek

Možná je to i mým osobním zážitkem, protože tu dobu jsem prožila, roli Československého rozhlasu znám velmi dobře, protože jsem visela na rádiu pořád a vím, jak to bylo důležité. Takže bych protestovala proti slovu předvídatelný.

Ale to, jak bude film fungovat na zahraniční diváky, opravdu nedokážu predikovat.

Nerozporuje tato jiná divácká zkušenost s Vlnami a vlastně i jiná generační výpověď vaši kritiku, vaše hodnocení filmu?

Boháčková: Necítím, že by ji rozporovala. Dokonce mám pocit, že jste mě správně upozornila, že předvídatelný není úplně vhodné slovo. Nemyslím předvídatelný ve smyslu historických skutečností. Myslím, že film je předvídatelný ve smyslu, jak je vystavěná jeho zápletka, protože tam jsou kromě historických skutečností i fiktivní prvky. To víme, pan Mádl je přiznává.

Hlavní postava technika Tomáše je fiktivní, je složená z několika historických předobrazů, jak uvádí Jiří Mádl. Jakmile Tomáš vstupuje do hry, tak je to občas schematické spíš než předvídatelné. Dostává se tam několik scén, které můžu rovnou jmenovat, kde bylo jasné, jak dopadnou hned na začátku.

4:31 Filmovým ateliérům na Barrandově roste konkurence. Prague Studios chtějí lákat zahraniční produkce Číst článek

Postava Tomáše je výrazně definovaná. Je skoro až plochá. Stará se o nezletilého bratra. Za tím bratrem je ochoten jít i na konkurz do rozhlasu, nevíme, proč se tam přesně objeví, ale aby dozoroval, dohlížel, že je všechno v pořádku. Konkurz vyhraje.

A je to vyprávěno takovým způsobem, že v momentě, kdy vstupuje technik Tomáš do rozhlasu na konkurz, víme, že konkurz vyhraje.

Stejně jako když se v první scéně objeví zaměstnanci nebo redaktoři z redakce, která je popisovaná ve filmu, tak jsou to zpomalené záběry, podkreslené dramatickou hudbou. Víme, že to jsou ti hrdinové, že jsou to ty superstars. Tohle jsou prvky předvídatelnosti. Nemám na mysli historickou skutečnost.

Třeštíková: V těchto příkladech, které paní Boháčková uvedla, mě jako diváka vůbec nenapadlo, že by technik mohl konkurz vyhrát. Nějaké předvídatelné scenáristické manýry... já tomu takhle úplně nerozumím. Nikdy jsem nestudovala scenáristické příručky.

Almodóvar vítězem, Joker propadákem, Rusové ve válce skandálem. Benátský festival uzavřel 81. ročník Číst článek

Hraný film není úplně můj obor, takže v tomhle smyslu se považuji za takového běžného diváka. A mě tahle zápletka vůbec nenapadla.

A potom to, že Tomáš, který se snaží ochránit svého bratra před dětským domovem, tohle všechno poruší a v zásadní chvíli se rozhodne opustit svůj strach a udělat něco, co považuje za důležité a zásadní pro rozhlas, to všechno na mě fungovalo jako na diváka velmi silně. Neměla jsem pocit, že bych to předvídala.

Není zrovna právě hlavní postava Tomáše, na rozdíl od jiných, dostatečně neschematická, plastická? A to vzhledem k vývoji, který během filmu prodělá?

Boháčková: Oproti ostatním postavám, které tam nedostaly takový prostor, které nemají psychologickou propracovanost, občas skoro žádnou – ano, je jediná neschematická. To máte pravdu.

Ale důvod, proč to tak je, je, aby napětí vzniklo, aby tam pointa byla, aby se hrdinství na konci prokázalo. A i to je svým způsobem pořád linie šablon. A myslím si, že velký film nemůže vzniknout podle šablon.