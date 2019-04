Zemřel ‚poslední barokní skladatel‘ František Xaver Thuri. Složil dvě opery, byl také uznávaným pedagogem

Ve věku 79 let zemřel hudební skladatel František Xaver Thuri. Sdělila to Pražská konzervatoř, kde skladatel působil. Thuri byl přezdíván „posledním barokním skladatelem“, komponoval totiž hlavně ve stylu hudby 17. a 18. století. Napsal desítky samostatných skladeb a složil i dvě opery. Skladatel by se příští týden dožil osmdesátin. Praha 12:35 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřel hudební skladatel František Xaver Thuri (na snímku z 9. srpna 1996). Pro své zaměření byl přezdíván posledním barokním skladatelem | Foto: Jaroslav Sýbek | Zdroj: ČTK

Kromě skládání byl Thuri také uznávaným cembalistou, varhaníkem, hobojistou, muzikologem a pedagogem, který vychoval řadu vynikajících hudebníků.

Absolvent pražské konzervatoře (varhany) a brněnské JAMU (hoboj) pracoval jako hobojista v Československém rozhlase, působil i v Pražském komorním orchestru.

Od roku 1965 byl uměleckým šéfem komorního souboru Čeští madrigalisté, kde hrával také na anglický roh a na cembalo. Působil jako profesor hobojové hry na pražské konzervatoři.

Vodní hudba pro Český Krumlov

Jeho rozsáhlá kompoziční činnost zasahuje do sféry duchovní i světské hudby. Z duchovní hudby jsou to například Requiem c-moll, Stabat Mater nebo kantáty k několika svatým, ze světské hudby jsou to koncerty pro hoboj a orchestr nebo varhany a orchestr a známá je jeho Vodní hudba pro Český Krumlov, kterou napsal přímo pro známý festival, který se v tomto městě koná.

Na této kantátě k poctě čtyř šlechtických rodů se podílela řada dalších významných umělců, světovou premiéru měla na festivalu v roce 1996.