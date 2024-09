Linkin Park se vrací. Bennigtona nahradila zpěvačka Armstrongová, kapela oznámila i turné

„Snažíme se navázat tam, kde jsme skončili, ale zároveň chceme, aby skupina měla nový zvuk,“ tvrdí Linkin Park a přesně s tím přicházejí. Novým hlasem skupiny je osmatřicetiletá rodačka z Kalifornie Emily Armstrongová. Ta bude ve skupině zpívat společně s Mikem Shinodou, který kapelu v roce 1996 založil.

Šestičlenná formace má i nového bubeníka, tím se stal Colin Brittain. Na speciálním živě vysílaném koncertu Linkin Park, který přímo v L.A. mohli sledovat vybraní fanoušci, v novém složení zahrály nejen čerstvý singl, ale i své největší hity.

Skupina, která kombinuje rock a rap, byla komerčně nejúspěšnější na přelomu tisíciletí a to i díky vokálu Chestera Benningtona. Ten ale v 41 letech v roce 2017 spáchal sebevraždu. Do té doby Linkin Park prodali miliony desek po celém světě a získali dvě ceny Grammy.

Linkin Park teď přicházejí s novou deskou s názvem From Zero, která vyjde 15. listopadu. Fanoušci na ní najdou 11 nových songů. Skupina pak do konce roku odehraje i šest koncertů. V Evropě to bude v Hamburku a v Londýně.