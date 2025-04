Symfonici Českého rozhlasu zahájí 99. sezonu. K vrcholům patří čtyři Brahmsovy skladby

Symfonický orchestr Českého rozhlasu čeká 99. sezona. Představí v ní světové hvězdy i výjimečné české talenty. K vrcholům bude patřit provedení čtyř symfonií Johanessa Brahmse, Stravinského opery-oratoria Oedipus rex s Pražským filharmonickým sborem pod taktovkou Petra Popelky a dílo Bély Bartóka Hrad knížete Modrovouse. To se zpěváky Szilviou Vörösovou a Güntherem Broissböckem nastuduje dirigent Robert Jindra. Praha 19:38 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symfonici Českého rozhlasu zahájí 99. sezonu (archivní foto) | Foto: Michal Fanta | Zdroj: Český rozhlas

S orchestrem vystoupí například legendární klavírista Pierre-Laurent Aimard, který přednese Ravelův Klavírní koncert G dur, nebo klavíristka Isata Kanneh-Mason s Rachmaninovovým Koncertem pro klavír č. 3.

Mezi další sólisty sezony patří varhaník Christian Schmitt, marimbisté Ludwig Albert a Ladislav Bilan Jr., houslista Josef Špaček, klavíristé Martin Kasík a Marek Kozák, violoncellista Tomáš Jamník nebo sopranistky Kateřina Kněžíková a Veronika Rovná.

Jedním z největších projektů této sezony bude kompletní provedení všech čtyř symfonií Johannesa Brahmse. Posluchači tak budou moci sledovat vývoj jeho hudebního jazyka a hloubku Brahmsova symfonického odkazu v plné šíři.

„Brahmsova symfonická díla patří k nejčistším projevům hudební geniality a my věříme, že jejich mohutnost a krása budou působit stejně silně na vás, jako působí na nás hudebníky,“ doplňuje šéfdirigent Petr Popelka.

Petr Popelka | Foto: Michal Fanta | Zdroj: Český rozhlas

Úvod sezony ale připadne 6. října českému dirigentovi Tomáši Hanusovi, který se postaví před orchestr s programem složeným z děl Petra Iljiče Čajkovského, Sergeje Prokofjeva a Richarda Strausse. Dalšími výraznými hostujícími dirigenty budou Jonathan Nott, Andris Poga nebo Omer Meir Wellber.

Z oblasti současné hudby představí Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) premiéry skladeb Ondřeje Adámka, Jaroslava Pelikána a Jiřího Levíčka. Právě Adámkův Houslový koncert zazní v české premiéře v interpretaci renomovaného houslisty Christiana Tetzlaffa.

„Věřím, že letošní program bude jedním z těch, které se vám vryjí do paměti a že bude také předzvěstí toho, co nás čeká v jubilejní 100. sezoně,“ nastínil Popelka. „SOČR je orchestr s obrovským potenciálem, flexibilitou a duší. V nové sezoně to chceme opět dokázat – napříč styly, žánry i staletími,“ dodal.

Letošní sezona zavede posluchače do nejvýznamnějších pražských koncertních sálů – Dvořákovy síně Rudolfina, Smetanovy síně Obecního domu a Betlémské kaple. Komorní koncerty se budou konat ve Studiu 1 v hlavní budově Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

Speciální koncert v Karlíně

K oslavám 35. výročí vysílání pořadu Muzikál expres připravil orchestr také speciální koncert ve Foru Karlín.

V podání českých muzikálových hvězd Moniky Absolonové, Václava Noida Bárty nebo Michaely Gemrotové-Štikové a za účasti Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, který letos slaví své 80. výročí, zazní slavné světové i české muzikálové melodie.

„Jsem rád, že se nám daří spojovat klasiku s novými formáty i žánry a oslovovat publikum napříč generacemi. Těším se na společná setkání při koncertech – ať už přímo v sálech, nebo prostřednictvím rozhlasových vln,“ uzavřel generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

SOČR v Rudolfinu | Foto: Michal Fanta | Zdroj: Český rozhlas