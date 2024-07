Novou píseň Miroslava Žbirky dokončila posmrtně umělá inteligence. ‚Byl by za to rád,‘ říká jeho žena

Pro fanoušky Mekyho Žbirky je letošek opravdu plodným rokem. Nejen že vyjde jeho kompletní diskografie na vinylech a v prosinci je čeká taky Symfonická noc s jeho hity. Už teď vyšla i jedna z jeho rozpracovaných skladeb. S jejím dokončením pomohla umělá inteligence. Praha 17:24 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bez umělé inteligence by tato nahrávka prý nevyšla. Ani sebelepší zvukař by podle manželky Miroslava Žbirky Kateřiny nedokázal jeho hlas z jednoduchých demo nahrávek tak profesionálně vyčistit.

„Já jsem se nad tím chvilku zamýšlela, dokonce jsem se zeptala umělé inteligence, co by na to Meky řekl. A ta mi odpověděla to, co si i myslím. Meky by byl rád, že se jeho skladby pomocí jakýkoliv nástrojů dostávají mezi fanoušky a že se dostávají do života,“ říká pro Radiožurnál Kateřina Žbirková.

A tak je opět na stole otázka, kdo vlastní práva na songy se kterými pomáhá umělá inteligence. Nový singl Mekyho Žbirky byl vytvořen z už existujících demo nahrávek, ke kterým po zpěvákově smrti vlastní práva právě Kateřina Žbirková. Majitelem samotné písně je pak vydavatelství Universal.

„Pak jsem poprosila svého syna Davida, který produkoval poslední desku Posledné veci, která získala i čtyři ceny Anděl, jestli by mi s tím nepomohl. On si vybral píseň Nora, kterou našel v Mekyho mobilu. A začal proces,“ přibližuje Žbirková.

S podobným experimentem nedávno přišli i žijící členové skupiny Beatles. Díky umělé inteligenci se podařilo dokončit rozpracované demo Johna Lennona. A právě tohle byl i impuls pro Kateřinu Žbirkovou. Nedokončených písní je podle ní mnohem víc.