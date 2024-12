Vánoce jsou žně nejen pro obchodníky. Ke sváteční atmosféře s novinkami přispěli i někteří hudebníci

První vánoční song letos vydala i skupina Mirai. „Je to první píseň, která má videoklip, ve kterém neúčinkujeme my, ale krásná herečka. Takže by se dalo říct, že to je náš nejkrásnější videoklip,“ doplňuje Mirai Navrátil.

Vánoční písně, stejně jako třeba vánoční reklamy nebo filmy, se většinou nahrávají v létě. Stejnou zkušenost už má za sebou i skupina O5 a Radeček, která vydala singl Měla bys vědět.

„My jsme vůbec nepředpokládali, že bychom nějakou vánoční píseň udělali. Nicméně loňské léto jsme vytvořili hudbu, která doslova vybízela k tomu, abychom k ní napsali vánoční text. Budeme rádi, když lidem zpestří Vánoce. Jiné ambice ani nemáme,“ přibližuje zpěvák Tomáš Polák.

Hudebníci v zahraničí

A na co vsadili zahraniční umělci? Překvapením letošního roku je deska amerického komika a moderátora Jimmyho Fallona. Na pětadvaceti písních spolupracoval například se zpěvačkou Arianou Grande, skupinou Jonas Brothers nebo Justinem Timberlakem.



S vánočním animovaným příběhem o přátelství, rodině a taky osamělosti přichází streamovací služba Netflix. K pohádce s názvem Tenkrát na Vánoce nazpíval titulní píseň Ed Sheeran.

Klasiku Chucka Berryho Run Rudolph Run z roku 1958, která zazněla například ve filmu Sám doma, zase přezpíval arménsko-americký písničkář Mark Ambor.

Každý rok interpreti nahrají desítky nových vánočních songů. Je ale pravdou, že hitparádám stejně zase vévodí například song All I Want For Christmas (Is You) od Mariah Carey, který vyšel před 30 lety.