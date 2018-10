Jsem takový přetuněný trabant, říká o sobě spisovatel Hartl. Jeho nový román vychází v nákladu 200 000 kusů

Ani dnes svému úspěchu nevěří, a když zjistil, že se o jeho knihy zajímá Český rozhlas, také tomu nevěřil. Divadelní režisér, dramatik a také autor českých bestselerů Patrik Hartl v pondělí pokřtil svou novinku s názvem Nejlepší víkend – a to v nákladu 200 tisíc kusů. Pro srovnání – v Česku vycházejí české knihy v současné době maximálně v desetitisícovém nákladu. Praha 9:22 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divadelní režisér, dramatik a také autor českých bestselerů Patrik Hartl | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přítomnost Patrika Hartla rozpoznáte okamžitě, jeho smích se často ozývá v divadelním sále pražského Studia DVA, pro které pravidelně píše hry, ale i jinde – například ve vysílání Radiožurnálu před dvěma lety.

Tam také na sebe prozradil, že je hyperaktivní a páru vypouští hlavně psaním. „Nevydržím mít v hlavě prázdno. To mě nervuje a jsem nešťastný a agresivní a čím jsem starší, tím víc jsem nerudný, když nemám v hlavě zaplněno. Takže pořád něco vymýšlím, a když vymýšlím, tak ta energie, která ve mně je – jsem hodně temperamentní – se strká na papír a je to všechno v pořádku. Jsem takový přetuněný trabant,“ řekl Radiožurnálu.

Psát hry mu ale nestačí, před deseti lety natočil film Taková normální rodinka a před šesti lety napsal svůj první humoristický román Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Že je název knihy tak trochu divný, mu už tehdy podle svých slov říkal Ivan Pilip, někdejší politik a také příbuzný Patrika Hartla.

„Jednou jsme seděli na terase, povídali si o knihách a tak říká: ‚Já pořád píšu divadelní hry. To je hezká věc, ale je to takové neuchopitelné. Není to, že bych třeba někde dal někomu knihu nebo ji viděl někde ve výloze. Ta hra se odehraje, skončí, kdybych já někdy napsal román, to by se mi líbilo.‘ Já jsem říkal: ‚Víš, měl jsem tady řadu aktivit a mám strašně rád lidi z tvé knihy. Kdyby mně se něco líbilo podnikat, tak vydávat knížky. Nejde na tom asi dělat moc velké obraty, ale je to hezká činnost,‘“ popsal Pilip.

Český rekordman

Se slibem, že se za půl roku sejdou a každý splní to své, se rozešli. Za pár měsíců zamířili k distributorům s novým humoristickým románem.

„Přestože už tehdy byl známý autor divadelních her a poměrně úspěšný už tehdy, když jsme se snažili tu knihu dostat do knižní distribuce, setkali jsme se s velmi rozpačitými reakcemi a cítil jsem, že distributoři mají pocit, že je to tento týden 15. grafoman, který si myslí, že něco napsal a že by se to mohlo prodávat,“ dodal Pilip.

To bylo před sedmi lety a knihu si koupilo několik tisícovek českých čtenářů. Lepší s prodeji to už bylo v případě dalšího humoristického románu Malý pražský erotikon. Zlom nastal před dvěma lety – Okamžiky štěstí jsou i dnes s počtem 170 tisíc prodaných výtisků českým rekordmanem na trhu.

Jeho nejnovější knihu Nejlepší víkend nechal vydavatel vytisknout v nákladu 200 tisíc kusů. „Měl taky štěstí, že vstupoval na trh v době, kdy tady těch autorů, kteří píšou pro velké množství domácího publika, jako byli historicky třeba Páral, Viewegh, že tady není úplně to místo obsazeno, že tady není autor, který by byl úplně přímou konkurencí tomuto žánru. To znamená příběhy ze současnosti, velmi dobře literárně napsané, které mají vtip, příběh, trochu romantiky, které mají postavy, v nichž se každý z nás může najít,“ myslí si Pilip.

To, že řemeslně dobře a s humor napsané knihy Patrika Hartla zaplnily prázdné místo na českém trhu, říká i literární publicista Pavel Mandys: „Češi tradičně milují humoristickou literaturu na rozdíl od jiných národů, kteří za bestselery mají detektivky nebo thrillery, tak tady největší úspěch má právě humoristická literatura, ať je to Zdeněk Jirotka, Miloslav Švandrlík nebo v posledních letech Michal Viewegh.“

Dvaačtyřicetiletý Patrik Hartl vystudoval filmovou režii. Podle svých spolupracovníků nejenom v divadle je velmi precizní a Ivan Pilip říká, že se při psaní se věnuje každé drobnosti a při tisku si hlídá barevnost stránek i kvalitu obálky.