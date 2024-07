Žena ze Slovenska chtěla na Knihobotu prodávat padělky. Prozradil ji odstín obálky Kulhánkovy knihy

Zkuste si tipnout, za kolik koupíte první české vydání Harryho Pottera? Nejsou to tisíce, ale dokonce desetitisíce. Za téměř nepoužitou knihu Kámen mudrc“ od J. K. Rowlingové lidé chtějí zaplatit skoro pětadvacet tisíc korun. Musí si ale dát pozor, aby nešlo o padělky. Jako se to stalo před několika měsíci v případě knih spisovatele Jiřího Kulhánka. Zfalšovala je žena ze Slovenska. S tou teď online antikvariát Knihobot řeší mimosoudní vyrovnání. Praha 9:14 19. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na padělcích mohla podvodnice vydělat až půl milionu korun (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sklady Knihobotu připomínají obří knihovnu. Denně tudy projdou tisíce použitých knih, které jim mohou lidé posílat i poštou. Antikvariát po prodání vyplatí původnímu majiteli podíl z ceny.

Zhruba čtyři měsíce zpět zaměstnanci zjistili, že jim jsou posílány padělky, konkrétně knihy českého sci-fi autora Jiřího Kulhánka. Při následném pátrání zjistili, odkud knihy chodí i to, že za paděláním stojí jeden pachatel – žena ze Slovenska.

S ní se momentálně pokouší domluvit na mimosoudním vyrovnání. Jejich cílem je podle brand manažerky společnosti Knihobot Barbory Votavové zejména ochránit zákazníky, kteří by si mohli padělky koupit, nikoliv pachatele trestat táhlými soudními spory.

Nečekaný zájem

Zákazníci ale překvapili a zájem projevili i o padělky. „Udělali jsme akci, kde jsme očekávali, že lidé budou chtít zejména přijít se svými knihami Jiřího Kulhánka, abychom se na ně podívali a ověřili, zda jsou pravé. Lidé se ale spíš chodili ptát, zda by si nemohli padělky pořídit,“ popisuje brand manažerka.

Od šestnáctého století po současnost. Druhý největší český antikvariát v Liberci nabízí 170 tisíc knih Číst článek

Není se podle ní čemu divit, Kulhánkova díla dosáhla kultovního statusu, jsou ale obtížně dostupná. „Již v minulosti vznikly ne přímo padělky, spíš neoficiální dotisky. I kolem nich proběhly soudní spory, přesto se dnes prodávají. Často i s dodatkem, že jde o neautorizovaný dotisk.“

I o tyto verze je přesto zájem a prodávají se za v podstatě stejné částky jako pravé knihy českého autora. Může přitom jít i o nižší desetitisíce korun. Knihobot ale podle Votavové padělky pochopitelně neprodával.

Nevypátratelná tiskárna

Padělky přicházely ze Slovenska, z jedné, nebo možná mnoha tiskáren. Přesné místo vzniku padělků ale známé není. „Asi se nám to ani zjistit nepodaří, ty padělky byly skutečně mimořádně zdařilé,“ vysvětluje Votavová.

Podvodník byl navíc dobře připraven. Využíval několik e-mailů, jmen a českých i slovenských telefonních čísel. Postupně se ale podařilo zjistit, že zdroj bude nejspíš jeden – žena ze sousedního Slovenska.

Votavová zároveň oceňuje práci kolegy z provozu, který padělky odhalil a začal pátrat po jejich původu. „Poté přišly i druhá a třetí dávka, kde byly jen Kulhánkovy knihy. My víme, kolik se nám jich tu „protočí“ a že jsou ihned pryč, neboť se jedná o vzácnost, proto jsme zpozorněli a začali pátrat po znacích, které jsme poté našli na všech padělcích,“ popisuje.

V Česku stoupá popularita online antikvariátů. Z lidí jsou tak prodejci i nakupující Číst článek

Mezi znaky, podle kterých falzifikáty identifikovali, patří například netrefený odstín na obálce. „Nejsem grafička, někdo by to možná poznal i podle fotky na webu, ale je to těžko rozpoznatelné, pokud nemáte tu pravou přímo před sebou,“ přiznává Votavová. Měli ale štěstí, jednalo se o knihu Stroncium, jejíž originál zrovna měli na skladě.

Dalšími nedostatky byl nedokonalý knihtisk či kvalita papíru. „Tisk byl maličko rozpitý, trochu se jim rozmazávala loga, bylo znát, že se nejedná o zcela profesionální práci. Občas používali ne úplně bílý papír, nejspíš aby vytvořili dojem, že se jedná o originály z devadesátých či nultých let. Knihy tak ale nevypadaly, stárnutí papíru vypadá jinak,“ popisuje.

Půl milionu korun

Vzhledem k vysokým cenám originálů si mohla podvodnice přijít na nemalé peníze. „Kdyby se u nás padělatelům podařilo vše úspěšně prodat, šlo by o zhruba půl milionu korun,“ říká Votavová.

Podvodníci ale nechtěli prodávat jen přes Knihobot, podobné inzeráty se objevily i na dalších webech. „Kolegy z dalších platforem prodávajících knihy jsme kontaktovali, abychom jim o situaci řekli,“ vysvětluje.

Neinformovali však jen obchodníky, ale přímo i autora knih Jiřího Kulhánka. „Kontaktovala jsem ho přes společného známého, ne přímo, neboť je to tajemná osobnost. Dal nám ale vědět, že je rád, že to řešíme. Schválil náš přístup, nechtěl se ale přímo zapojit.“

Jehly v kupkách sena

Knihobot denně obdrží zhruba 17 000 výtisků, objevit v tomto objemu padělky je proto náročné. Přesto mají zaměstnanci vytipované knihy, jejichž autenticita nemusí být vždy jistá.

„Všechny knihy Jiřího Kulhánka kontrolujeme manuálně. Podobně je to i s prvním vydáním Harryho Pottera, které se také prodává za šílené peníze. Ilustrátorka Galina Miklínová udělala tuto verzi trochu jinak, takže je to něco velice vzácného,“ vypočítává závěrem Votavová.

Padělky knih od autorky J. K. Rowlingové se zatím v Knihobotu neobjevily. Pracovníci se na hodnotnější knihy přesto poctivě zaměřují, jejich cílem je totiž podle Votavové zvýšení renomé antikvariátů a nákupů z druhé ruky.