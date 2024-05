Spisovatelka Třeštíková: Raději prodané kusy než cenu. Až prodám milion výtisků, budu spokojená

Patří mezi komerčně nejúspěšnější české spisovatelky a podle svých slov prodala už více než 700 tisíc knih. Debutovala před 10 lety románem Dobře mi tak, zásadním zlomem v její kariéře byly ale Bábovky. „Vím, že mi žádná literární cena nehrozí,“ přiznává Radka Třeštíková v podcastu Radia Wave Lit. Praha 21:37 5. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatelka Radka Třeštíková | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

I přes své prodejní úspěchy nemá spisovatelka Třeštíková na kontě žádnou z prestižních knižních cen a tuzemská literární kritika si jí nevšímá.

„Ceny mi nezaplatí hypotéky a nekoupí dětem oblečení nebo jídlo. Potřebuju, aby se ty knihy prodávaly, abych se mohla psaní naplno věnovat,“ vysvětluje v podcastu Lit.

Za největší milník své spisovatelské kariéry považuje knihu Bábovky. „Kdyby se jich neprodalo tolik, tak bych se vrátila ke své původní profesi, k právům,“ říká.

Když kniha vycházela, byla Třeštíková podruhé na rodičovské. „Bábovky mě finančně zajistily tak, že jsem si mohla dovolit to ještě risknout a zkusit další knihu. Tak se taky dobře prodávala, to byl román Osm. Pak přišlo Veselí. To byly tři knihy, kterých se prodalo dohromady snad půl milionu,“ počítá Třeštíková.

Úspěch pro ni má ale i odvrácenou stranu. „Blbé je, že si člověk vytvoří ve své hlavě představu, že pokud se toho neprodá 100 000, tak ta kniha vlastně nebyla úspěšná. Mám pak pocit, že jsem selhala nebo že jsem to mohla udělat líp. A to jenom proto, že jsem stotisícové hranice už třikrát dosáhla,“ přiznává.

V Česku se za bestseller považuje kniha, které se prodá 10 000 kusů, tedy desetina toho, co Třeštíková považuje za svůj úspěch. „Podle mě by bestseller mohl začínat alespoň o 30 až 40 tisíc výš,“ namítá.

Třeštíková spočítala, že dosud prodala asi 700 000 knih. „Až prodám milion, ta si řeknu, že už můžu být spokojená. Je to pro mě milník,“ říká.

Škatulka, kde nehrozí ceny

Ačkoliv patří mezi nejprodávanější české autorky, literární ceny nedostává. „Je hrozně těžké o tom mluvit tak, aby člověk nezněl zhrzeně a namyšleně,“ zamýšlí se Třeštíková.

„Kdybych si měla vybrat, tak určitě beru spíš prodeje než ocenění. Protože cena mi nezařídí život tak, abych mohla dál psát. Ocenění mi nezaplatí hypotéku, nekoupí oblečení a jídlo dětem. Z praktického hlediska potřebuju, aby se knihy prodávaly ne proto, abych měla luxusní život, ale abych se tomu mohla dál věnovat,“ vysvětluje.

Podle ní ale v Česku platí, že prodávaným autorům se literární ceny nedávají.

„Třeba Alena Mornštajnová by si za Hanu zasloužila Magnesii Literu, ale žádnou tuto cenu ještě nedostala. To je podle mě mimo. Kdyby se jejích knih prodávaly řádově tisíce, tak cenu pravděpodobně dostane, někdy za něco. Ale odborná veřejnost ji nebere jenom proto, že ji lidi čtou,“ usuzuje Třeštíková.

Autorka nedávno na svém instagramu kritizovala Magnesii Literu, která podle ní vůbec neplní svůj účel propagace tuzemské knižní tvorby. „Naopak strašně moc zvětšuje intelektuální propast mezi knihami, které vnímá jako důležité a těmi odpočinkovými,“ říká spisovatelka a dodává:

„Vím, že jsem ve škatulce, kde žádná cena nehrozí.“

Debaty a prodeje

Radka Třeštíková často plní bulvární titulky, o knihách ale skoro nikdy není řeč. „Když napíšou, že jsem vydala novou knihu, tak se na to rozhodně nebude klikat tolik jako na články o tom, že jsem se zase vyfotila polonahá,“ uznává.

„Nejvíc mě těší, když se moje knihy stanou předmětem diskuze. To prodeje vždycky posílí. Když se lidé začnou mezi sebou trochu hádat, jestli je to brak, nebo není, tak je to pro mě marketingově nejlepší,“ přiznává Třeštíková.

„Jako celebrita se ale necítím. Už jsem si zvykla na to, že jsem spisovatelka, když to přece jen píšu do daňových přiznání posledních deset let. Ale pořád se vnímám spíš jako právník, i když už je to dlouho, co se právům nevěnuju,“ dodává Třeštíková.

