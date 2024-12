‚Ruiny nejsou minulost, ale budoucnost.‘ Fotograf Koudelka ukazuje své snímky z více než 200 míst

Na žádné z fotek nejsou lidé. Josef Koudelka zabírá pouze kameny, stromy a keře, které vyrůstají vedle rozpadlých staveb, a minimálně jenom stín člověka, který se u památky zastavil. Důsledně se také vyhýbá práci s digitální fotografií a pracuje z dnešního pohledu tradiční metodou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotograf Koudelka ukazuje své snímky z více než 200 míst. Na výstavě jeho cyklu Ruiny natáčela Michaela Vetešková

„Říkal jsem, že fotografové většinou přestali fotografovat, protože řekli, že už nemají co říct anebo že je to nezajímá. Mě svět pořád neobyčejně zajímá,“ říká Koudelka.

„Můj čas je omezen, cítil jsem to celý svůj život. Rozuměl jsem tomu, že když jsem zdravý a cítím se dobře, tak musím dělat to, co mě nejvíc zajímá, a to je fotografování,“ podotýká.

Sám Koudelka na úvod výstavy napsal následující motto: „Ruiny nejsou minulost, ale budoucnost. Jednou všechno kolem nás budou ruiny.“

26:45 Fotka Havla s hrnkem v archivu zůstala, vyprávějí šéfredaktoři ČTK. Zvou na výstavu 100kamžiků Číst článek

Kurátor výstavy Tomáš Pospěch uvedl, že k výstavě vychází dvojjazyčná česko-anglická publikace. Obsahuje čtyři desítky obrazů, které Koudelka vybral. A právě tento výběr fotografií doprovází i citáty cestovatelů, historiků a spisovatelů.

Jeden z nejvýznamnějších českých fotografů se proslavil dokumentárními fotografiemi z romských osad nebo snímky zachycující invazi v roce 1968.

Definitivně opustil Československo v roce 1970. Azyl získal v Anglii a o rok později se stal členem prestižní agentury Magnum.

Výstava zabírá celkem tři sály Uměleckoprůmyslového musea | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do vlasti se začal vracet po pádu totalitního režimu. A teď také potvrdil, že se sem vrací definitivně, protože tady je doma. „Domov je tam, kde jsem, takže je to domov,“ uvedl.

Cyklus Ruiny je součástí souboru 2500 fotografií, které věnoval Uměleckoprůmyslovému muzeu. Součástí daru byly i dřívější Koudelkovy fotografické cykly Invaze, Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Exily a Panorama.

„Můj čas je omezen, cítil jsem to celý život. Chvála pánubohu. Je mi teď 86 let, jak jsem málo inteligentní, rozuměl jsem tomu, že když jsem zdravý a cítím se dobře, musím dělat, co mě nejvíc zajímá. A co mě nejvíc zajímá, je fotografování,“ řekl Koudelka na tiskové konferenci | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz