Legendární běžec Farah dostihl zloděje, kteří mu ukradli telefon. Z místa krádeže chtěli odjet autem

Jednačtyřicetiletý Farah si vyběhl s manželkou Taniou do okolí svého domu, který mají v rozlehlém oploceném areálu v Surrey nedaleko Londýna. V exkluzivní čtvrti se někdejší úspěšný vytrvalec cítil tak bezpečně, že si telefon nechal u soukromé silnice s tím, že si ho na konci běhu vyzvedne.

O chvíli později ale šestinásobný mistr světa v bězích na 5000 a 10 000 metrů zpozoroval, jak se k jeho odloženému telefonu blíží bílá dodávka. V této čtvrti auto působilo podezřele, místní jezdí v drahých sporťácích nebo SUV.

Jeden ze dvou mužů v dodávce vzal Farahův mobilní telefon. V tu chvíli Farah zasprintoval a dostihl zloděje dříve, než jejich dodávka nabrala plnou rychlost. Zloději mu pak telefon vrátili.

Farah byl podle svědků rozčilený, jak se mohli zloději dostat do čtvrti, kterou 24 hodin denně hlídá ostraha. To se podle listu Daily Mail nyní vyšetřuje.

10,000m legend Sir Mo Farah nabs phone thieves - by sprinting after and chasing down their getaway van just like Usain Bolt https://t.co/QPmYsNud8f pic.twitter.com/wNc965tWoH