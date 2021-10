Šebrle se vrátil k desetiboji, někdejší světový rekordman začal trénovat své nástupce

Byla to prý trochu náhoda. Šebrle tradičně pořádá fotbalový turnaj pro kamarády, kam zve i vícebojaře, a mezi nimi byl také Ondřej Kopecký. Třiadvacetiletý atlet už delší dobu chtěl, aby mu olympijský vítěz trochu pomohl s přípravou, a nakonec se oba dohodli dokonce na pravidelné spolupráci. Přestože Šebrle dál zůstává i televizním moderátorem.

„Zjistil jsem, že má velký potenciál, ale má to dost neurovnané. Nejsem zvyklý jít do něčeho jen na zkoušku, tak jsem si dal nějaký čas na rozmyšlenou, jestli to budu stíhat. A rozhodl jsem se, že mu pomůžu,“ řekl Šebrle Radiožurnálu.

A když mluví o velkém potenciálu, tak myslí desetibojařská legenda také na olympiádu v Paříži za necelé tři roky, kam by se prý Kopecký mohl probojovat.

Šebrle ale vidí i nedostatky třiadvacetileté naděje českého desetiboje. Kopecký podle něj není na své mládí úplně nejrychlejší. Ruku v ruce s rychlostí se navíc dají zlepšit i další velmi dobře bodované disciplíny.

„Je zajímavé sledovat jejich nedostatky. Hned první trénink byl běžecký, vytrvalostní, a hned jsem je uběhal. Což je zajímavé, když jsem desetibojařský dědeček. Rezervy mají i v posilovně, měli by být spíš hubenější a k tomu silní. Zatím mě to ale baví,“ uzavřel první atlet v historii, který překonal v desetiboji hranici devíti tisíc bodů.