Návrat Birmančeviče i herní pohody. ‚Týmu dodal energii,‘ chválil srbského křídelníka kouč Sparty Friis

Fotbalisté Sparty v Chance lize po pěti kolech vyhráli. Čekání na vítězství ukončili v dohrávce 8. kola, když na Letné porazili Karvinou 4:1. Obhájcům titulu pomohl ve druhém poločase k dlouho očekávané výhře i střídající Veljko Birmančevič. Praha 8:25 4. prosince 2024

Trenéru Larsi Friisovi se ulevilo nejen proto, že Sparta po dvou porážkách a třech remízách v lize zvítězila.

Poprvé od konce října mohl alespoň na půlhodinu využít Veljka Birmančeviče, který se vrátil po zranění třísla. A přínos srbského křídelníka pro hru obhájců titulu byl velký, doplňuje záložník a autor úvodní branky Lukáš Sadílek.

„To je obrovská síla Birmy, že se dokáže dostat do šancí. Je pak jedno, jestli je proměňujete nebo ne, ale když jich máte za zápas deset, tak je daleko větší pravděpodobnost, že několik proměníte, než když si vytvoříte dvě za celý zápas,“ chválil spoluhráče Sadílek.

Sparta vedla po prvním poločase 3:1, když dvěma slepenými góly před přestávkou zareagovala na vyrovnání Slezanů.

Birmančevič si pak během závěrečné půlhodiny vytvořil tři velké příležitosti. Dvě neproměnil, když byl před brankářem hostů Jakubem Lapešem sám, ujala se až jeho střela z hranice šestnáctky, která znamenala sparťanské vítězství nad Karvinou 4:1.

„Jsem rád, že je zpátky. Týmu dodal energii. Je to trochu jiný Birmančevič, než před tím zraněním. On sám má víc elánu. Myslím, že jedním z důvodů je to, že během rekonvalescence strávil dva týdny v Srbsku, kde načerpal novou energii,“ chválil ho trenér Friis.

Birmančevič by do Vánoc měl plnit roli žolíka, dodává Friis. „Nemůže hrát teď třikrát 90 minut. To bychom ho znovu ztratili. To samé platí taky o Jaroslavu Zeleném, který teď odehrál jen poločas. Nemůžeme si dovolit ztratit další hráče,“ vysvětluje kouč Sparty.

Protože zraněných sparťanských opor je stále dost. Angelo Preciado je po operaci, zranění si o víkendu obnovil Lukáš Haraslín a na Dukle nedohrál ani Matěj Ryneš, který by se ale oproti původním předpokladům mohl v sestavě obhájců objevit ještě v tomto roce.

Jestli to bude už v sobotu proti Bohemians, zatím není jasné.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 4. 12. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 16 14 2 0 38:5 33 44 2. Plzeň 16 11 3 2 28:11 17 36 3. Sparta 17 9 4 4 32:21 11 31 4. Ostrava 16 9 3 4 28:18 10 30 5. Jablonec 16 7 3 6 23:13 10 24 6. Mladá Boleslav 16 5 7 4 25:19 6 22 7. Olomouc 16 6 4 6 22:25 -3 22 8. Karviná 17 6 4 7 19:27 -8 22 9. Bohemians 1905 16 5 6 5 21:23 -2 21 10. Slovácko 16 5 6 5 14:21 -7 21 11. Liberec 16 5 5 6 24:20 4 20 12. Hradec Králové 16 5 4 7 12:15 -3 19 13. Teplice 16 5 2 9 21:27 -6 17 14. Pardubice 16 3 3 10 13:22 -9 12 15. Dukla Praha 16 3 3 10 12:30 -18 12 16. Č. Budějovice 16 0 3 13 5:40 -35 3