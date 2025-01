Brankář Kinský odchytal derby proti Arsenalu, Tottenham však na půdě městského rivala prohrál

Tottenham šel v londýnském derby do vedení díky trefě Son Hung-min v 25. minutě, ale domácí ještě v prvním poločase skóre otočili. Ve 40. minutě tečoval po rohovém kopu Gabrielovu hlavičku tělem Dominic Solanke a vlastní brankou vyrovnal. Těsně před přestávkou překonal Kinského ještě Leandro Trossard po rychlé akci, když vypálil ihned po vběhnutí do vápna.

Arsenal se posunul na druhé místo před Nottingham a ztrácí čtyři body na Liverpool. Tottenham z posledních pěti zápasů čtyřikrát prohrál a získal jen bod, v tabulce je dál třináctý.

V minulých dvou zápasech ale Spurs uspěli a výrazný podíl na tom měl Kinský, který přišel před deseti dny za 12,5 milionu liber (zhruba 379 milionů korun) z pražské Slavie. Nejprve vychytal vítězství 1:0 v úvodním utkání semifinále Ligového poháru nad lídrem Premier League Liverpoolem a v neděli udržel čisté konto také v třetím kole Anglického poháru, v němž Tottenham porazil Tamworth z páté ligy 3:0 v prodloužení.

Tottenham angažoval Kinského po zranění brankářské jedničky Guglielma Vicaria, který je se zlomeným kotníkem na dlouhou dobu mimo hru, a dnes dostal šanci také v lize.

"Dáváme mu příležitost vyzkoušet si to naplno. Je to pro nás důležitý hráč, protože přišel v klíčové fázi. Bude to pro něj velká zkouška, ale jsem si jistý, že to zvládne," řekl trenér Ange Postecoglou před zápasem televizní stanici TNT Sports.

Fotbalisté Newcastlu porazili Wolverhampton 3:0 a po šesté ligové výhře za sebou vystřídali na čtvrtém místě Chelsea. Dva góly dal Alexander Isak a na třetí branku přihrál. S 15 trefami je švédský útočník třetí v tabulce střelců, na vedoucího Mohameda Salaha z Liverpoolu ztrácí tři branky.

Trenér David Moyes, který se po jedenácti a půl letech vrátil na lavičku Evertonu, začal porážkou 0:1 s Aston Villou. Hosté zvítězili díky gólu Ollieho Watkinse z 51. minuty a bodově se dotáhli na šestý Manchester City. Everton prohrál v lize potřetí za sebou a na vítězství čeká od začátku prosince už šest zápasů.

Dokonce šestou porážku v Premier League v řadě utrpěl Leicester, který prohrál 0:2 s Crystal Palace a je dál předposlední.

