‚Zběsilý, ale krásný.' Trenér Plzně Koubek ví, jak důležitá výhra na Letné pomůže v boji o druhé místo

Křehká a chybující obrana fotbalové Sparty – proti ní připravená a nekompromisně trestající Plzeň. I takhle by se dal ve zkratce shrnout další z očekávaných soubojů Chance ligy, ve kterých jde o druhé místo v tabulce. Viktoria vyhrála zápas 27. kola v Praze na Letné 4:2. Praha 7:28 31. března 2025

Zajímavý a napínavý zápas fotbalové ligy vyhrála na Spartě plzeňská Viktoria. Oba týmy tak zůstávají s Baníkem Ostrava v těsném boji o druhé místo.

„Zběsilý možná, že byl, ale myslím, že byl krásný. Šest branek, nijak se zbytečně netaktizovalo, hrálo se nahoru a dolů,“ ocenil plzeňský trenér Miroslav Koubek kvalitu utkání, po kterém mohl – po ztracených bodech v minulých zápasech – zase poslouchat s hráči oslavné skandování fanoušků.

To na sparťanské straně rozhodně veselo nebylo, pražský tým po předešlém nadějném průběhu jarní části sezóny teď prohrál podruhé za sebou.

„Je to těžké. Nad každou výhrou, prohrou i remízou přemýšlím. Nějak se to rozebírá, když jsem pak doma. Každý takový zápas je složitější pak vstřebat a znovu se nastartovat. Od toho jsme ale tady,“ trápí ztráty kapitána Sparty Filipa Panáka.

Boj o druhé místo je tak dál vyrovnaný. Baník Ostrava má 57, Viktoria 56 a Sparta 55 bodů. A plzeňský trenér Miroslav Koubek označil výhru v Praze za nesmírně důležitou.

„Abychom se udrželi ve hře o kýžené druhé místo, po kterém touží Ostrava, Sparta a my. Kdybychom to nezvládli, Sparta by odskočila na pět bodů a Baník na čtyři a měli bychom to hodně složité,“ ví moc dobře trenér Koubek.

„Pro fanoušky je to dobré, pro nás horší. Každý prahne po druhém místu a chce si zahrát předkolo o Ligu mistrů, navázal na trenéra plzeňský útočník Matěj Vydra. A sparťanský kouč Lars Friis čeká tvrdý souboj až do konce.

„Velmi velmi těsný! Oběma se daří. Baník má úžasnou sezónu a Plzeň ví, jak sbírat body. Bude to těsný boj o druhé místo. Všechno je otevřené. Tohle jsme nechtěli, ale bohužel to tak momentálně je,“ prohlásil Friis. Mimochodem – Sparta hraje další kolo na Baníku Ostrava, Plzeň čeká Slovácko.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 31. 3. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 27 22 3 2 53:10 43 69 2. Ostrava 27 18 3 6 48:24 24 57 3. Plzeň 27 17 5 5 51:25 26 56 4. Sparta 27 17 4 6 51:31 20 55 5. Jablonec 27 12 6 9 44:25 19 42 6. Olomouc 27 11 6 10 40:37 3 39 7. Hradec Králové 26 10 7 9 27:25 2 37 8. Liberec 27 9 9 9 39:28 11 36 9. Karviná 27 9 8 10 35:45 -10 35 10. Mladá Boleslav 27 9 7 11 40:36 4 34 11. Bohemians 1905 27 8 10 9 31:37 -6 34 12. Teplice 27 8 6 13 30:40 -10 30 13. Slovácko 26 7 8 11 22:40 -18 29 14. Dukla Praha 27 4 9 14 19:41 -22 21 15. Pardubice 27 3 7 17 19:46 -27 16 16. Č. Budějovice 27 0 4 23 13:72 -59 4