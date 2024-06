SOUTĚŽ: Co dělají pocity v noci? Vyhrajte knižní exkurz do lidského nitra

O svět pocitů se v poslední době zajímá stále více lidí. Třeba animační studio Pixar pocity usadilo do kontrolního stanoviště kdesi hluboko v naší hlavě, odkud spoza velkého množství čudlíků a páček ovládají člověčí jednání.

Polská spisovatelka Tina Oziewiczová spolu s ilustrátorkou Aleksandrou Zającovou se po úspěchu jejich první knihy Co dělají pocity? z roku 2020 ptají na to, co provádějí naše emoce po setmění.

Ne každá z těchhle roztodivných bytůstek — malých, baculatých, legračních i huňatých tak, že by je jeden objal — totiž v noci spí. Paměť má třeba plné ruce práce! Jezdí totiž s vysokozdvižným vozíkem mezi regály a přemýšlí, kam co uložit. Někdy stráví i klidně celou noc tím, že přesouvá vzpomínky z místa na místo. A taková Radost nemůže ani oka zamhouřit.

Na pravou povahu našich emocí můžeme v každodenním shonu často zapomenout. Tina Oziewiczová a Aleksandra Zającová je čtenářům spolu se svými kreslenými výtvory poeticky, citlivě a něžně připomínají. Díky tomu nezvyklému pohledu pak možná lépe porozumí i sami sobě.

Knihu Co dělají pocity v noci? vydalo v českém překladu Anny Halfarové nakladatelství Host.

Z knihy Co dělají pocity v noci? | Zdroj: Nakladatelství Host

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět obrázkových knih Co dělají pocity v noci?, napište nám až do pátku 7. června do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: