Nastala jakoby zajímavá situace. Prezident Putin při návštěvě Běloruska prohlásil, že pokud by ruská vojska mohla zůstat na svých současných ukrajinských pozicích, kývl by na ukončení války. Minulý týden to napsala agentura Reuters. Komentář Praha 6:30 2. června 2024

Další podmínka Putinova míru: jednání by musela být vedena s „legitimním vedením“ Ukrajiny. Tím podle ruského prezidenta není ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Martin Fendrych: Putin nabízí mír. Chce kus Ukrajiny a odmítá prezidenta Zelenského. Zřejmě mu teče do bot

Proč je ta situace jen jakoby zajímavá? Protože Putinovi o mír nejde. Svoji představu ukončení války vypustil do éteru v době, kdy brutálně masakruje ukrajinský Charkov. Rusové kupříkladu zaútočili na hypermarket, kde bylo 200 lidí, 12 přišlo o život, 43 bylo zraněno.

Oč tedy jde? Co to je za zprávy z Lukašenkova Běloruska? Putin zřejmě předpokládá, že Ukrajinu vojensky nedobyde. Jeho nejsilnější zbraní všude tam, kde působí, je rozklad. Stačí se podívat na nás. Kolik lidí tady volá po míru, který prý nastane, když přestaneme Ukrajině dodávat zbraně. Jinými slovy, když bude Ukrajina ponechána Rusku na pospas.

Nastavovaný pseudomír

Putin dobře ví, jak rozkládat, a dobře ví, že je potřeba příznivcům Ruska dodávat munici. Až dosud mohli zastánci Ukrajiny říkat: Putin ale nechce mír. Teď najednou putinovci odpoví: Chce mír, řekl to v Bělorusku.

Nevadí, že jsou podmínky onoho pseudomíru absurdní. První, že si Rusko nechá obří kus ukrajinského státu. Druhá, že nebude jednat se Zelenským. Putin dává najevo, že Ukrajinu jako stát vůbec neuznává. Uznává jen sebe.

Další důležitý moment nedávno popsal v Deníku N ukrajinský specialista na válku a mezinárodní vztahy Mychajlo Samus. Ptá se: „Víte, co se stane, když Zelenskyj řekne slovo ‚příměří‘?“ A odpovídá: „Na Ukrajině začne občanská válka. Je to jeden z věrohodných scénářů a Rusové to vědí. Chtějí vyprovokovat další Majdan.“

Bojí se Putin pomoci?

Ruská klasika, kde to nezvládnu masakrováním a tanky, tam to zkusím rozložit zevnitř. Ono se něco ujme.

Další moment Putinova údajného míru: Rusko na Ukrajině vede už několik měsíců tvrdou ofenzivu. Rusové usilují o prolomení fronty, o nějaký velký úspěch. Vědí, že se situace změnila, Američané po dlouhém otálení odsouhlasili velkou pomoc Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů.

Další zlom může nastat začátkem července. Tedy v době, kdy už bude Ukrajina disponovat dostatkem munice, techniky a raket dalekého doletu. O něco později, v létě, by ukrajinská armáda měla dostat stíhačky F-16.

Putin už zřejmě ví, že Ukrajinu neporobí. Dost možná čelí velkým problémům i doma, možná na tom ruská ekonomika není zdaleka tak dobře, jak se snaží Západ přesvědčit. Přerušení války za jeho podmínek by se mu náramně hodilo. Nabral by dech, a pak by to rozjel znovu.

