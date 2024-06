‚Většinu propustíme domů.‘ Pacienti zasažení bleskem jsou mimo ohrožení života, zraněno bylo 22 lidí

V Liberci zranil v neděli blesk 22 lidí, mezi nimi i děti. Krajská nemocnice kvůli tomu aktivovala druhý stupeň traumaplánu a povolala do služby desítky zdravotníků. „U nás není nikdo v ohrožení života. Máme v plánu většinu dnes propustit domů,“ říká pro Český rozhlas Plus lékařský ředitel liberecké nemocnice Tomáš Roubíček. Rozhovor Liberec 10:54 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Máme hospitalizováno několik rodin, protože se tam konal den dětí“ | Foto: Jiří Částka | Zdroj: ČTK

Jaká je v tuto chvíli aktuální situace? Je někdo z těch zasažených lidí v ohrožení života?

V tuto chvíli máme u nás v Liberecké nemocnici hospitalizováno 19 pacientů, další dva byli hospitalizováni v Jablonci a jedna dívka byla převezena do Motola. Z těch 19 hospitalizovaných u nás není nikdo z nich v ohrožení života. Máme v plánu většinu z nich dnes (v pondělí pozn. red.) propustit domů.

A jak přesně se ti lidé zranili? Šlo čistě o zásah bleskem nebo tam hrálo roli ještě něco jiného?

Podle našich informací to vypadá, že šlo čistě o zásah bleskem v momentě, kdy stáli pod stromem. Začalo pršet a byl to první blesk, který přišel do té oblasti.

Máme hospitalizováno několik rodin, protože se tam konal den dětí. Zkušenosti byly například takové, že tatínek se probudil na zemi, zjistil, že má ochrnuté nohy, nepamatoval si, co se stalo a vedle sebe viděl dvě děti v bezvědomí.

V tu chvíli to vypadalo poměrně dramaticky. Nicméně v momentě, kdy už se přijímali do nemocnice, tak nikdo nemusel být naintubován. Pět lidí po resuscitaci na místě bylo již při vědomí. Deset dětí, které máme hospitalizované v nemocnici jsou v úplně pořádku.

Vaše nemocnice kvůli tomu aktivovala traumaplán druhého stupně. Připomeňte prosím, jak taková akce vypadá.

Traumaplán druhé stupně při traumatologických postiženích spouštíme, když máme informaci od zdravotnické záchranné služby nebo z jiných zdrojů, že je poraněno minimálně 10 pacientů, což v ten moment pro nás znamená, že bychom se mohli zahltit a nestihli se pověnovat všem těm vážně zraněným úplně nejrychleji.

Takže v ten moment nemocnice začne rozesílat automatickým systémem SMSky na všechny zaměstnance, kteří jsou zapojeni do prvního, druhého nebo třetího stupně traumaplánu. V rámci druhého stupně traumaplánu tu zprávu dostává několik zdravotníků, kteří nejdřív dostanou SMSku a když na ní nereagují, tak jim potom systém automaticky zavolá.

Pro nás je to velice efektivní systém, jak jsme v kteroukoliv denní dobu schopni dostat zdravotníky do nemocnice a zajistit to, že se dokážeme náležitým způsobem postarat o všechny pacienty, kteří přijdou takhle nárazově.

Vy jste říkal, že už většinu pacientů v dohledné době propustíte. To znamená, že nemusíte někoho pozorovat delší dobu, abyste měli jistotu, že bude v pořádku? Není tam potřeba nějaká další rekonvalescence?

Rekonvalescence pravděpodobně bude potřeba. Nicméně to, čeho se člověk vždy obává při zásahu bleskem, tak jsou jednak termická poranění a jednak popáleniny. U všech našich pacientů ale k žádným popáleninám nedošlo.

Zásah bleskem jim udělal zajímavé obrazce na kůži, kterým se v učebnicích říká Lichtenbergovy obrazce, což znamená, že to jsou takové vykreslené kapiláry v podkoží. Ale to je obraz, který většinou během 24 hodin mizí. Ty děti, které mají tyto obrazce na kůži, jsem včera (v neděli pozn. red.) večer viděl se hrát se svou babičkou a vypadaly v pořádku.