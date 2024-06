Dojížděli jsme na záložní baterky. Bylo to na morál, přiznal po úspěšné baráži českobudějovický Čermák

České Budějovice ve druhém utkání fotbalové baráže o nejvyšší soutěž v Táboře remizovaly 1:1. Dynamo se zachránilo, Tábor zakončil vydařenou sezonu bojovným výkonem před nadšenými diváky, kteří zaplnili stadion do posledního místa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy trenéra Táborska a záložníka Českých Budějovic Marcela Čermáka

Na stadion v Kvapilově ulici dorazili 2500 diváků. Bylo vyprodáno. Po zápase byli spokojení hráči Dynama s faktem, že se zachránili. Pochvalu pro fotbalisty si připravil i trenér Táborska Roman Nádvorník.

„Poděkuju a smeknu před nimi klobouk, protože výkon v druhém poločase byl fantastický, nepustili jsme Budějovice za půlku, hráli jsme na jednu bránu. Pro nás je to obrovské zklamání, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Dovolím si říct, že jsme byli opravdu lepší než Budějovice,“ říkal se smíšenými pocity Nádvorník.

Velká úleva

S názorem trenéra Táborska hráči Dynama nesouhlasili. Záložník Marcel Čermák ale připustil, že si po závěrečném hvizdu hodně hluboce oddechl.

„Upřímně si ani nepamatuju, jestli jsem se někdy takhle cítil. Po tom, co jsme dostali gól, čas plynul strašně pomalu. Už to bylo na morál, bylo vidět, že jsme vyšťavení, sezona byla strašně dlouhá. Dojížděli jsme na záložní baterky, které jsme našli někde hluboko v nás. Dej bůh a štěstí tomu, že jsme to zvládli a udrželi v Budějovicích první ligu,“ těšilo Čermáka.

️ V kabině jsme si po zápase dali také jeden záchranářský pokřik pic.twitter.com/LhPrmKgLma — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) June 2, 2024

Po podzimu byly České Budějovice i podle odborníku jasně na odpis. Teď ale splnily cíl, který si daly před jarem. „Udělali jsme víc, než se dalo. Náš cíl byl neskončit poslední. Nesestoupit rovnou, jít do baráže a zvládnout to. Dostat se do baráže byl zázrak číslo jedna a zázrak číslo dvě byl, že jsme zvládli baráž. Takže za mě je to neuvěřitelný příběh a jsem strašně rád, že se to povedlo,“ dodal záložník Českých Budějovic.