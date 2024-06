Nejlepší brankář 20. století. Sovětský fotbalista si zachytal na olympiádě a získal titul mistra Evropy

Každé fotbalové mistrovství Evropy přineslo nespočet příběhů a zajímavých událostí. U příležitosti blížícího se šampionátu v Německu v seriálu Radiožurnálu Sport některé z nich připomínáme. Přečtěte si příběh legendárního gólmana Lva Jašina, který v roce 1960 pomohl Sovětskému svazu k triumfu na Euru. seriál radiožurnálu sport Praha 11:15 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lev Jašin byl Mezinárodní federací fotbalových historiků a statistiků označen za nejlepšího brankáře 20. století | Zdroj: ČTK

Moc lepších gólmanů ve fotbalové historii nebylo. Lev Jašin získal za své výkony hned několik prestižních ocenění. A s reprezentací tehdejšího Sovětského svazu triumfoval i na mistrovství Evropy. Bylo to na úplně prvním šampionátu v roce 1960.

Titul mistra Evropy ve Francii v roce 1960 znamenal pro fotbalového brankáře Jašina vrchol reprezentační kariéry. V semifinále Sovětský svaz porazil Československo 3:0 a ve finále vyhrál nad Jugoslávii 2:1 v prodloužení.

Brankář, kterému se v Evropě přezdívalo „černý panter“ a v jižní Americe „černý pavouk“, je neodmyslitelně spjatý s čapkou, kterou při zápasech nosil na hlavě. Jašin byl také prvním brankářem, který začal ve větší míře hrát nohama a byl průkopníkem chytání v rukavicích.

„Když byl mokrý míč, brankáři nebyli schopni ho chytat do holých rukou. Bylo to, jako když chytáte vánočního kapra ve vaně. Nosil kožené rukavice a my ho kopírovali. A na nich měl našité takové puntíky, na prstech a na dlani, aby to trošku lepilo,“ vzpomíná bývalý brankář Ivo Viktor.

Brankář se Zlatým míčem

Kromě titulu mistra Evropy vybojoval Jašin také olympijské zlato na hrách v Melbourne v roce 1956, doposud je jediným gólmanem, který získal Zlatý míč. Nejlepším fotbalistou Evropy byl vyhlášen v roce 1963, celou kariéru odehrál v moskevském Dynamu, za které hrál i hokej.

V rozhlasových novinách v červenci 1989 zaznělo: „Současné i bývalé hvězdy světového fotbalu si pozval k oslavě svých 60. narozenin bývalý vynikající sovětský brankář Jašin. Účast na střetnutí výběru světa s Dynamem Moskva přislíbili Pele, Eusébio, Hulit, Van Basten a další.“

Dalších narozenin už se ale Jašin nedožil. Zemřel v březnu 1990 na rakovinu žaludku. Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků Jašina posmrtně zvolila nejlepším brankářem 20. století.