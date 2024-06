Polský řidič kamionu dostal za srážku s vlakem v Olomouci podmínku. Hrozilo mu až osm let vězení

Olomoucký soud uložil polskému řidiči kamionu za loňský střet s vlakem v Olomouci podmíněný a peněžitý trest. Šest let také nesmí řídit vozidla. Zohlednil tak pondělní prohlášení viny i bezúhonnost obžalovaného. Při ukládání trestu ale přihlédl k výši škody i okolnostem nehody. Rozsudek je pravomocný, strany se vzdaly práva odvolání. Olomouc 13:11 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehoda se stala loni 17. října v olomoucké části Bělidla na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor | Zdroj: Správa železnic

Pětašedesátiletý Roman Baksalara z Polska byl odsouzen za obecné ohrožení z nedbalosti, původně mu hrozilo až osm let vězení. Při nehodě se podle žalobce lehce zranilo devět lidí, škodu vyčíslil minimálně na 34 milionů korun.

Soud muži uložil trest 30 měsíců s podmíněným odkladem na 48 měsíců a peněžitý trest 60 000 korun. Podle předsedy senátu Jakuba Kučery mu tak uložil tři tresty.

„Soud přihlédl k dosavadnímu způsobu života obžalovaného, k jeho bezúhonnosti i k tomu, že se za posledních 20 let nedopustil žádné nehody, přihlédl také k projevené lítosti a k prohlášení viny,“ uvedl soudce. Na druhou stranu podle něj způsobil škodu velkého rozsahu. Ta bude podle soudu vymáhána po jeho zaměstnavateli. „Trest nepodmíněný by byl nepřiměřeně přísný, soud má za to, že takto uložený trest je dostatečný,“ sdělil soudce.

Obdobný trest navrhoval také žalobce Jaroslav Rašendorfer, s rozsudkem tedy souhlasil. „Soud rozhodl v zásadě podle návrhu obžaloby co do trestu i druhu trestu. Obžalovaný je bez poskvrny, na druhou stranu ta nehoda nebyla obyčejná. Pouze dílem náhody nedošlo ke katastrofě,“ řekl novinářům žalobce.

OLOMOUCKÝ KRAJ - Aktuálně zasahujeme u srážky vlaku a nákladního vozu, ke které došlo na železničním přejezdu na Divisově ulici v Olomouci. #policieolk pic.twitter.com/gxJ8gTWais — Policie ČR (@PolicieCZ) October 17, 2023

Nehoda se stala loni 17. října v olomoucké části Bělidla na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor, která byla podle Drážní inspekce v době nehody v činnosti.

Řidič kamionu převážející kovové součástky k nábytku jel od městské části Hodolany. Podle žalobce Jaroslava Rašendorfera se v osudnou chvíli plně nevěnoval řízení soupravy, hledal sluneční brýle, přehlédl světelné zabezpečovací světlo a vjel na přejezd ve chvíli, kdy tudy projížděl vlak mířící od Velké Bystřice k olomouckému hlavnímu nádraží.

Po střetu s vlakem se oddělil tahač od návěsu a vypukl mohutný požár, který pohltil nejen kamion, ale i vlakovou soupravu a osobní auto, které zastavilo z druhé strany přejezdu. Podle žalobce svým jednáním vystavil nebezpečí smrti nebo poškození zdraví 30 lidí, kteří cestovali vlakem.

Nehoda nakonec neskončila tragicky, zásluhu na tom měla pohotová reakce vlakvedoucího a svědka, kteří včas pomohli lidem z hořící soupravy do bezpečí. Devět lidí podle žalobce zástupce utrpělo lehké zranění – nadýchali se kouře, utrpěli zranění ramene, naražení hrudníku, drobná poranění lokte i zad a dvě ženy utrpěly posttraumatickou stresovou poruchu.

Obžalovaný v pondělí svého jednání litoval, omluvil se i poškozeným. „Nepopírám, že jsem chybu udělal, jsem vinen. Okamžitě jsem ukončil svůj profesní život, nebudu už nikdy řídit auta,“ konstatoval muž. Dodal, že má těžce nemocnou manželku i matku a v osudný den to měla být jeho poslední profesní jízda.

Podle žalobce vznikla škoda minimálně kolem 34 milionů korun, způsobil ji Správě železnic, Českým drahám, Dopravnímu podniku města Olomouce a Ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal ČTK minulý týden řekl, že podle inspekce škoda přesahuje 44 milionů. Případ inspektoři zatím neuzavřeli. Podle Drápala řeší na místě nehody i možnost instalace závor.

OLOMOUCKÝ KRAJ - Kriminalisté obvinili 65letého řidiče nákladního vozu ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V krajním případě mu hrozí až osm let za mřížemi. https://t.co/jdPAtOgeJV #policieolk pic.twitter.com/fllD5bjKHw — Policie ČR (@PolicieCZ) October 19, 2023