‚Říká se, že jsou staří a pomalí, já je musím pochválit.‘ Trenér Karviné vyzdvihl přínos zkušených hráčů

Karvinští fotbalisté potvrdili výhru 1:0 z Drnovic proti Vyškovu i v odvetném utkání baráže o první ligu. Zachraňující se Karviná vyhrála nad druholigovém soupeřem i tentokrát 1:0. Třetí karvinský trenér v sezoně Marek Bielan mluvil po odvetě o splněném taktickém plánu.

„Připravili jsme se na to, jak bude Vyškov hrát. Musím říct, že to kluci splnili na 100 %. Viděl jsem, jak jsou odhodlaní udělat všechno pro to, abychom se zachránili. Chci pochválit stopery a Fleišmana. Všichni říkají, že jsou staří, pomalí. Musím je velice pochválit za přístup,“ ocenil Bielan zkušené stopery Jaroslava Svozila, Douglase Bergqvista a levého beka Jiřího Fleišmana.

Karvinský střelec

Skvělou formu měl po celou sezonu Slovák Rajmund Mikuš, který dal v odvetě jediný gól. Kdyby většinu soutěžního ročníku nepromarodil, možná mohl s trochou nadsázky usilovat i o korunu nejlepšího střelce ligy.

„Super pocity. Měli jsme náročnou sezonu, hlavně já s tím zraněním. Budeme chlastat asi až do rána. Budeme slavit, oddechneme si od fotbalu,“ plánoval si Mikuš, který dal pět gólů a na dalších pět přihrál. Přitom svému týmu chyběl od září do dubna.

Vyškovu chybělo štěstí

Fotbalisté Vyškova tak budou hrát druhou ligu i v příští sezoně. Rozdíl mezi oběma soutěžemi a soupeři popsal trenér Vyškova Jan Kameník.

„Nějaký rozdíl musí být patrný. Vstoupili jsme do utkání s plnou vervou. Myslím, že jsme místy dokázali Karvinou dostat pod tlak, oni mohli být trošku nervózní. Místy při nás nestálo štěstí, což v těchto zápasech potřebujete. Nejenom, že jsme žádný barážový zápas nevyhráli, ale ani jsme nestřeli gól,“ doplnil Kameník. A pro Karvinou tedy začne příprava na novou sezonu už za čtrnáct dní. A bude opět prvoligová.