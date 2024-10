Budějovicím se nedaří vůbec nic. Jeden bod na kontě je opravdu šílený, hodnotí fotbalový expert Horváth

Fotbalisté Slavie dál vedou ligovou tabulku o šest bodů před Spartou. Ve dvanáctém kole této sezony vyhráli v Jablonci 2:1. „Hráči ocení, když se v průběhu zápasu nemění metr. Duel Jablonce a Slavie byl plynulý a výborný,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Naopak kritizuje přísnost obou penalt v duelu Bohemians a Mladé Boleslavy, který skončil remízou 2:2. Rozhovor Praha/Jablonec nad Nisou/Karviná 16:29 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým Budějovicím se nedaří vůbec nic, hodnotí fotbalový expert Pavel Horváth | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Rozhodčí v utkání Jablonce se Slavií neudělil ani jednu žlutou kartu, což je svým způsobem rarita. Může to podle vás pomoci kvalitě fotbalu, jak o tom po utkání mluvil třeba trenér Pražanů Jindřich Trpišovský?

Jednoznačně, myslím si, že hráči ocení, když se v průběhu zápasu nemění metr, jak se říká tomu, jak rozhodčí řídí zápas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Dostat gól po patnácti vteřinách je úplně stejná rarita, jako třeba to, že skončí zápas bez žlutých karet,“ hodnotí výkon Českých Budějovic proti Karviné fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth

Rozhodčí Karel Rouček má u hráčů velký respekt. Samozřejmě je to pro ně velká výhoda, když vědí, jak se bude rozhodčí chovat celých 90 minut a nikdo to nezneužívá. Nedělní zápas byl plynulý a výborný.

Slavistický obránce Jan Bořil nastoupil v Jablonci do svého třístého zápasu v lize a vstoupil do klubu legend, kde ho můžete přivítat i vy. Jak vnímáte Bořila jako hráče a zároveň jako osobnost?

Musím říct, že Honza Bořil je jeden z hráčů, na které se vyplatí chodit koukat, protože jednak předvádí výborné výkony, jednak jsou v jeho výkonech emoce.

Slavii se teď daří, takže to má podpořené i týmovým výkonem. Je to jeden z hráčů, který je v naší lize jednoznačně velmi zajímavý.

Desátá ligová výhra v řadě



Podívejte se na sestřih utkání v Jablonci, kde rozhodly premiérové trefy Simiona Micheze a Ondřeje Lingra. pic.twitter.com/jLBVa1pUpP — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 21, 2024

Rarita

Na poslední místě tabulky fotbalové ligy zůstávají s jedním bodem České Budějovice, ty prohrály v Karviné 1:4. Jihočeši po změně stran inkasovali už po patnácti vteřinách. Čím to je, je to nekoncentrovanost?

Může se stát, ale vlastně je to takový obraz toho, jak to v Budějovicích v tuhle chvíli vypadá. Nedaří se jim vůbec nic.

Dostat gól po patnácti vteřinách je úplně stejná rarita, jako třeba to, že skončí zápas bez žlutých karet. Není to dobré a ten jeden bod na kontě Budějovic je opravdu šílený.

́

Čanturišviliho zabijácká levačka

Viniciusova lekce akrobacie

Haraslín po krásné průnikovce Suchomela pic.twitter.com/NCIvmkeyJl — Chance Liga (@chanceliga) October 21, 2024

V dalším nedělním zápase Slovácko prohrálo s Teplicemi 0:2. Domácí přitom měli spoustu šancí, jenom v první půli trefili třikrát brankovou konstrukci. Zažil jste podobné duely, kdy to tam vašemu týmu nemohlo padnout?

Někdy to tak bývá. Někdy je to smůla, někdy štěstí, všichni se k tomu odvoláváme. Určitě jsem zažil zápas v naší plzeňský éře, kdy jsme měli spoustu šancí a prohráli jsme doma s Olomoucí 0:4 a vím, že fanoušci zpívali: „Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo.“ Někdy to tak prostě ve sportu je a ve fotbale to samozřejmě není výjimka.

Bohemian v neděli remizovali s Mladou Boleslaví 2:2, v závěru se kopali dvě penalty na obou stranách za ruce. Třeba trenér Pražanů Veselý si stěžoval, že to už se může pískat každá ruka.

V tomhle zápase se každá ruka pískala. Pro mě je to taky nečitelné. Bohužel musím říct, že ani pro rozhodčí to není jednoduché, protože byť se můžou radit, tak je to jenom televizní záběr, není to úplně ideálně vidět.

Myslím, že obě ty penalty byly hodně přísné, ale podle pravidel je v současnosti opravdu asi každá ruka už ruka. My to tady asi nerozsekneme. Je to prostě podivné pravidlo, je hodně ohebné.

Gólově nabité 12. kolo je minulostí



Bavilo? pic.twitter.com/o471WIRSK4 — Chance Liga (@chanceliga) October 20, 2024

Rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.