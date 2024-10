Když se vyhrává, únava jde stranou. O svém 300. ligovém zápase jsem ani nevěděl, říká Bořil

Fotbalisté Slavie udrželi šestibodový náskok v Chance lize před druhou Spartou. V utkání dvanáctého kola zvítězili 2:1 v Jablonci. Na severu Čech si připsali desátou výhru v nejvyšší domácí soutěži v řadě. A zápas na severu Čech nabídl také několik statistických zajímavostí. Jablonec nad Nisou 7:34 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Slavie Jan Bořil | Foto: Radek Petrášek / ČTK | Zdroj: ČTK

„Vůbec jsem nevěděl, že mám 300. zápas. Řekli mi to až kluci, takže jsem trošku znejistěl a znervózněl. Doufám, že další zápasy přibydou,“ vyprávěl spokojený Jan Bořil, který oslavil 300. ligový start nejlepším možným způsobem. A přesto, že si ho připsal po náročných zápasech za národní tým, necítil se fyzicky špatně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotili zápas bez karet trenéři Jindřich Trpišovský a Luboš Kozel

„Cítím se velice dobře. Únava jde stranou, kor když se takhle vyhrává,“ usmíval se reprezentační obránce Bořil po utkání, které mělo celkově vysoké tempo a které rozhodčí Karel Rouček vyřešil bez karet.

„Rozhodčí pouští souboje tělo na tělo. Celou dobu, co jsem v lize, mluvím o tom, že je dobře, když zápasy nejsou přerušované. Hráči musí souboje ustát, pokud to není třeba vrážení do zad. Čistý čas bude výborný, data ze zápasu taky,“ pochvaloval si úroveň trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Milník 300 zápasů v lize pokořen ✅



Jan Bořil se stává čerstvým členem Klubu legend pic.twitter.com/LZYe3Gn3GR — Chance Liga (@chanceliga) October 20, 2024

I kouč Jablonce Luboš Kozel mohl být spokojený, jen taková slova nechtěl používat po porážce. Ale herně jeho svěřenci i po reprezentační pauze navázali na výjimečně povedené derby v Liberci a po Spartě obstáli i proti v současnosti nejlepšímu ligovému celku.

„Samozřejmě jsem zklamaný, protože jsme prohráli. Nicméně si myslím, že to byl kvalitní zápas, ve kterém Slavia byla o jeden gól lepší. Ale snažili jsme se s nimi držet krok, což je někdy náročné, hrají hodně v tempu. Ale myslím, že jsme v tomhle ohledu obstáli,“ řekl kouč severočeského celku Luboš Kozel po těsné porážce s pražskou Slavií.