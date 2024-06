Plán byl asi přežít tlak, myslí si expert Horváth o hře s Portugalskem. Potěšili ho střídající hráči

Bránili, pak senzačně vedli, ale nakonec smutnili. Tak by se dal popsat úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství Evropy, ve kterém národní tým nestačil na Portugalsko 1:2. „Pobaví se o tom, bude videorozbor, ale už je potřeba myslet na Gruzii,“ říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth k úternímu zápasu českého týmu proti Portugalsku. Praha 11:02 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání se pochopitelně hraje ve vysokém tempu | Zdroj: Reuters

Češi bránili, Portugalci dobývali branku národního týmu. Čekal jsi takový vývoj? Neměl být český tým aktivnější?

Určitě měl, ale Portugalci předvedli vysokou kvalitu a bylo těžké se z tlaku dostávat. První půle, i podle slov trenéra a Jindry Staňka, nebyla dobrá. Druhou půli se to zlepšilo a kluci si dokázali, že i proti Portugalcům se dalo hrát. Ta fáze, kdy dali gól, to bylo úžasné, bohužel jsme to neudrželi dlouho.

Věřil jsi, že by to Češi mohli udržet?

Samozřejmě jsem tomu věřil, takový byl asi plán, přežít ten tlak. Ne asi takový tlak, že budeme na třiceti metrech a nedokážeme vyjet a udržet balon. Průběh se očekával s tím, že můžeme zahrozit ze standardky, nebo z rychlého protiútoku a tak se to i vyvíjelo. Dozadu jsme byli celkem bezpeční, byť Ronaldo měl jednu velkou šanci, tak to bylo očekávané.

Cristiano Ronaldo se snažil, na Jindřicha Staňka v české brance ale nevyzrál

Koho bys pochválil? Co třeba obránce Robin Hranáč?

Celá ta trojka hrála dobře. Zmiňoval jsem už Pavla Šulce, který pro mě byl překvapením, ale vydržel odběhat spoustu kilometrů a byl dobrý na míči, oproti zkušenějším spoluhráčům. Všichni střídající hráči zahráli dobře a pomohli mužstvu přesně tak, jak to plánoval realizační tým. Bylo to dobré.

Co udělá výsledek z atmosférou v týmu?

Určitě tam bylo nějaké zklamání, naštvání. Dneska bude trénink, kdy hráči, co nehráli, si zatrénují, a ti, co hráli, tak budou mít výklus a cvičení. Pobaví se o tom, bude videorozbor, ale času není moc, takže je potřeba myslet na Gruzii. Cílem lidí okolo mužstva je to, aby kluci se mrkli na to, co se událo, ale vytáhl bych spíš pozitivnější věci. Gruzie je úplně jiný soupeř než Portugalsko a musíme se na něj připravit.