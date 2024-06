Chorvaté polevili a ztráceli v soubojích, myslí si Horváth. Vyzdvihl hru Španělska a střelce Moratu

Už druhý den fotbalového mistrovství Evropy byli diváci svědky přepisování historických tabulek evropského šampionátu. V zápase Itálie s Albánií vstřelil Albánec Nedim Bajrami branku už po 23 sekundách hry. V duelu favoritů turnaje Španělsko snadno přehrálo Chorvatsko 3:0. „Itálie a Chorvatsko budou bojovat o druhé místo,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 10:02 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josip Šutalo a Mario Pašalić | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Bajramiho unikátní trefě předcházel špatně hozený aut Federica Dimarca, kdy míč poslal do prostoru, kde číhal právě Bajrami. Neříkají trenéři hráčům už od útlého věku to, že takhle se auty nehází?

Trenéři to hráčům do hlav určitě vtloukají, zde ale bylo jasné zaváhání celé obrany. Stoper Alessandro Bastoni to mohl vyřešit tak, že by vystoupil, ale asi ještě nebyli rozkoukaní a tak vtažení do zápasu.

Byl jste vy někdy na hřišti svědkem takto podobně rychlého gólu?

Zažil, ale to jsou spíše kuriozity. Pamatuji si, že jsem viděl v televizi jeden signál PSG, po kterém šel Kylian Mbappé sám na branku.

Co jste říkal výkonu Italů?

Obecně to nebyl špatný výkon, ale průběh zápasu byl hodně specifický – v první minutě turnaje, na který se měsíc chystáte, prohráváte. Italové zápas ale otočili a udrželi. Albánci se druhou půlku zvedli a nakonec to bylo napínavé, brankář Gianluigi Donnarumma v poslední minutě chytil obrovskou šanci. Vedení o gól neznamená, že je zápas vyhraný.

Chorvaté povolili

V dalším sobotním zápase si poměrně překvapivě poradilo Španělsko s Chorvatskem 3:0. Chorvaté jsou jedním z adeptů na titul, to se ale bude muset jejich mladá obrana velmi zlepšit. Zklamal vás jejich výkon?

Spíše vyzdvihnu hru Španělska. Do prvního gólu byl zápas vyrovnaný a téměř bez šance, Chorvaté pak povolili při soubojích ve středu hřiště. Prohrajete dva souboje a najednou jde Álvaro Morata sám na branku. Poté dostanete rychle druhý a třetí gól, to je silné kafe. Není jednoduché se z z toho oklepat. Itálie a Chorvatsko budou bojovat o druhé místo.

Španělé porazili na Euru Chorvaty 3:0, o výhře rozhodli už během prvního poločasu Číst článek

Nad nominací Álvara Moraty se mnozí experti podivovali, v dresu Atletica Madrid neměl tak dobrou sezonu. Je to tedy turnajový hráč a na dění v klubu ohled nebere?

Je dost kontroverzní. V zápasech, kdy nedá gól, mu to moc nejde, ale je to jednoduše střelec. Španělé mají sílu i bez něj a jsou schopni mu šance vytvářet a on je pak dokáže proměnit.

V neděli jsou na programu další tři zápasy evropského fotbalového šampionátu. Na který zápas se nejvíc těšíte a proč?

Nejvíce na Nizozemce, zajímá mě, v jaké budou formě. A poté samozřejmě na Anglii, která je jedním z favoritů šampionátu.