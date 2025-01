Možná je nahlodal ten první gól, popisuje cestu k postupu do další fáze Evropské ligy plzeňský Červ

Jako jediní z českých týmů dokázali v evropských pohárech postoupit do vyřazovací fáze. Fotbalisté Plzně porazili Anderlecht Brusel 2:0 a můžou se těšit na další zápasy v Evropské lize.

„Je to zase další historický záznam do kroniky Viktorie Plzeň,“ prohlásil trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek.

„Vždy je to velký úspěch postoupit do jarní fáze v evropském poháru. Loni se nám to podařilo v Konferenční lize, teď ve druhé nejvyšší soutěži Evropy,“ chválil své svěřence trenér Plzně.

Vyřazovací fázi Evropské ligy si plzeňští fotbalisté zahrají i díky včerejší výhře 2:0 nad Anderlechtem Brusel. Za postupem nasměroval Západočechy už ve 3. minutě rozdílovou trefou záložník Lukáš Červ.

„Možná je trochu nahlodal ten první gól, co jsme dali brzo. Pokračovalo to penaltou, kterou jsme sice nedali, ale nezabrzdilo nás to a tím jsme položili ten základní kámen k tomu, abychom to zvládli,“ řekl po zápase plzeňský fotbalista.

Úspěchy hřišti i doma

Právě Červ zažívá úspěšnou sezónu. Na konci léta se trefil na hřišti Hearts a nasměroval tak Plzeň do hlavní fáze Evropské ligy. V říjnu skóroval poprvé v reprezentačním dresu. Spokojený je i v osobním životě. Proti Anderlechtu Brusel dal první gól jako čerstvý otec.

„Psali mi před zápasem, že mě obě moc milují a že mi drží palce. Já jsem si před zápasem říkal, že kdybych dal gól, tak ukážu třeba srdíčko, ale pak mě to vždycky pohltí, že jsem na to zapomněl,“ usmíval se Lukáš Červ.

A dobrou náladu měl i plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Byl to těžký los a že jsme z toho udělali 12 bodů? Tak to by mě nenapadlo ani ve snu. Je to fantazie a obrovský úspěch,“ uzavřel Koubek.

A může být ještě větší. Příští čtvrtek na hřišti Athleticu Bilbau totiž budou plzeňští fotbalisté bojovat o umístění mezi nejlepší osmičkou týmů, která si zajistí dokonce přímý postup do osmifinále Evropské ligy.

