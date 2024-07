Formuje se tu tým, který chce hlavně vyhrávat trofeje, říká kouč Slavie. Vyhlíží i návrat Olayinky

„V poslední době se tu formuje tým, který je ambiciózní a na prvním místě má získávání trofejí. Poslední dva, tři roky byly spíše o udržení chodu klubu v tom, na co jsme byli zvyklí. Teď se ale formuje tým, který chce být zase úspěšný,“ říká před startem ligové sezony trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský.

Vršovický klub chce do Ligy mistrů ať už v létě přes kvalifikaci nebo příští rok díky vítězství v lize. Splnění cíle na první pokus se ale komplikuje atypickou přípravou. Hráči, kteří reprezentovali na mistrovství Evropy, se do kádru začleňují se zpožděním. Někteří dokonce nebudou připraveni ani do startu ligové sezony.

„Kluci, kteří jsou tu od začátku, tak jsou vyladění na první kolo. Kluci, kteří přijeli po repre akci, tak měli individuální přípravu a teď probíhá zapracování, aby byli schopní se brzy připojit k týmu. Budou potřebovat minutáž před ostrými zápasy,“ tuší šéf slávistické střídačky.

Kratší příprava reprezentantů

Hráčů, kteří reprezentovali ať už za Česko nebo jiné výběry, má Slavia celkem 11. Patří mezi ně jeden z nejlepších střelců šampionátu Ivan Schranz i český defenzivní hráč Tomáš Holeš. „Volno bylo dostačující, protože jsme vypadli už ve skupinové fázi. Na Euru byly tři těžké zápasy, takže zápasová praxe tam je. Měl jsem asi deset dní, kdy jsem nic nedělal, úplně jsem vypnul a pak jsem se začal připravovat na sezonu. Bylo důležité si na chvíli odpočinout od fotbalu především v hlavě. Stačilo mi to a už jsem se na přípravu hodně těšil,“ přiznává Holeš.

Zatímco v zimě Slavia posilovala hlavně v defenzivě, v letním přestupovém období chtěla hráče do útoku. Z Plzně přišel Tomáš Chorý, z Teplic se připojil Daniel Fila a teď vedení klubu dotahuje i návrat Nigerijce Petera Olayinky. Ten by červenobílý dres oblékl po roce stráveném v Crvené zvezdě Bělehrad.

„Když Peter odcházel, tak jsme tehdy vedli dlouhý rozhovor. Nechtělo se mu odcházet. Nebyla to pro něj priorita, ale končila mu smlouva, tak se to sešlo. Říkal jsem mu, že stejně do roka bude zpátky a on souhlasil, že je to možné. On návrat v hlavě měl, protože vím, jak Slavii miluje. Jsem přesvědčený, že to bude okamžitá posila pro tým,“ říká trenér Jindřich Trpišovský s tím, že o příchodu Olayinky se rozhodne v následujících hodinách a dnech.

První ligový zápas čeká Slavisty v neděli v Uherském Hradišti proti Slovácku. Kvalifikace Ligy mistrů pro ně odstartuje na začátku srpna.