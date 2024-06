Doporučení pro fanoušky cestující na fotbalové Euro: jeďte raději vlakem a počítejte s kontrolami

Čechy večer čeká první zápas na mistrovství Evropy ve fotbale. Nejméně starostí budu mít fanoušci, kteří na Euro pojedu vlakem. Do Lipska, kde fotbalisté sehrají úvodní utkání proti Portugalsku, trvá cesta z Prahy zhruba 4 hodiny, včetně přestupu v Drážďanech. Do Hamburku pak České dráhy vypravují 4 přímé spoje denně a další s přestupem v Berlíně. Co si před cestou i po cestě do Německa pohlídat?

