Obrovské zklamání. Všichni jsme věřili, že postoupíme, mrzí po konci na Euru záložníka Provoda

Fotbalová reprezentace končí na mistrovství Evropy v Německu. V závěrečném utkání ve skupině totiž podlehla v Hamburku Turecku 1:2. Češi hráli o 20. minuty bez vyloučeného Antonína Baráka, který dostal dvě žluté karty. Pro Radiožurnál Sport utkání zhodnotili kapitán národního týmu a jediný střelec proti Turecku Tomáš Souček a jeho spoluhráč Lukáš Provod. Hamburk 8:11 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro Antonína Baráka skončil duel s Tureckem předčasně | Zdroj: Reuters

Kapitán českého týmu Souček se vrátil ke dvěma žlutým kartám, které v rychlém sledu udělil rumunský sudí István Kovács záložníkovi Antonínu Barákovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy českých fotbalistů po prohraném zápase s Tureckem

„Říkal jsem mu, že první žlutou dostal za první faul a druhou hned za druhý. Většinou se takhle nedávají, on je hned vytáhl, tak jsem se ptal, jestli to byl takový faul a on vše odkýval. Pak tam byl stejný faul na Vladimíra Coufala, loket, všichni jsme viděli, že je to druhá žlutá karta a on ji nedal,“ popsal kapitán Souček.

Prohra s Tureckem, která znamenala definitivní konec národního týmu na evropském šampionátu, byla pro hráče pochopitelně zklamáním, což přiznal Lukáš Provod.

„Samozřejmě obrovské zklamání, protože jsme všichni věřili a šli za tím, že to tady zvládneme a postoupíme, protože se tady sešla skvělá parta kluků i s trenéry a realizačním týmem. Hrozně jsme si to tady užívali, každý zápas, trénink a dělali maximum. Bohužel jsme to nedotáhli,“ litoval prohry Provod a na dálku poděkoval českým fanouškům.

Neměli jít do desíti i Turci? pic.twitter.com/LcLthIHxkW — ČT sport (@sportCT) June 26, 2024

Turci po vítězství nad Českem postupují ze druhého místa a v osmifinále se utkají s Rakouskem, Gruzie zdolala Portugalsko 2:0 a na úvod play-off vyzve Španělsko.

Předchozí středeční zápasy skončily remízami. Slovensko hrálo s Rumunskem 1:1 a Belgie s Ukrajinou 0:0. Slovensko narazí v osmifinále na Anglii, Rumunsko na Nizozemsko a Belgie na Francii. Pro Ukrajinu turnaj skončil.