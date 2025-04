Půdu na místě havárie v Hustopečích nad Bečvou nešlo odtěžit. Při odvozu by hrozil výbuch, říká expert

Stát pokračuje v postupném mapování a odstraňování následků největšího úniku benzenu na světě – havárie v Hustopečích nad Bečvou. Na místě zůstává zhruba 350 tun benzenu – v půdě, na hladině podzemní vody a rozpuštěného ve vodě. „Mimo místo havárie žádné riziko nehrozí. V Hustopečích je nainstalovaná monitorovací stanice. Žádný výkyv zatím nenaměřila,“ popisuje ve vysílání Radiožurnálu ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček. Rozhovor Hustopeče nad Bečvou 20:08 13. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zásah hasičů u požáru cisteren v Hustopečích nad Bečvou | Foto: Petr Andráško | Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

Je voda ze studní v oblasti bezpečná k pití?

V oblasti Hustopečí je v současné době prováděn monitoring krajskou hygienickou správou studní s pitnou vodou a zatím tam nebyl naměřen žádný benzen. Vzhledem k tomu, že ohnisko havárie je už ohraničeno larsenovými stěnami, což má zabránit jakémukoliv průniku podzemních vod mimo kontaminované území, tak v současné době nevidíme riziko.

Pokud by se jakýkoliv benzen objevil v testech, tak okamžitě přijmeme další opatření. V současné době u studní v Hustopečích žádné riziko není. To není případ studní v chatové oblasti, kde je ovšem jenom užitková voda, ale je tam vydán zákaz, aby se vůbec s tou vodou jakkoliv nakládalo.

Lidé se také ptali, jestli budou dýchat čistý vzduch, jestli nebudou výpary benzenu unikat ve velkém. Jak zásadní je toto riziko, pokud to je riziko?

V podstatě to není žádné riziko mimo místo havárie. To znamená, že přímo na místě havárie je pořád nutné v ohnisku chodit s dýchacími přístroji nebo s maskami, ale tam je zakázaný vstup. Mimo ohraničené území žádné riziko nehrozí.

Přímo v Hustopečích je nainstalovaná online monitorovací stanice, kde jsou výsledky zveřejňovány online. Ještě ani jednou tam nebyl žádný výkyv. Také probíhá měření hasičů v okolí, takže to nebezpečí žádné není.

Asanace území v okolí havárie nákladního vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Analýza ministerstva

Takže kdyby se to do budoucna změnilo, tak o tom budete vědět a také podniknete určitá opatření?

Přesně tak. Kdyby byl jakýkoliv výkyv, tak okamžitě přijmeme kroky s tím, že ministerstvo zdravotnictví také zpracovává analýzu dlouhodobějšího vlivu, z níž vyplyne, které hodnoty by mohly být nějakým způsobem nebezpečné, protože v současné době v legislativě není stanoven žádný krátkodobý limit. Je tam jenom roční limit, protože u benzenu je nebezpečná až dlouhodobější expozice. A opakuji, že v současné době je ten vzduch kolem čistý.

Asi nejnebezpečnější vrstvou je jakési benzenové jezero na hladině podzemní vody. Má ho tam být asi 260 tun. Ohrožuje to podzemní vodu?

Tím, že se tam kolem dokončuje larsenová stěna, tak předpokládáme, že to bezprostřední ohrožení vody není, ale samozřejmě ta stěna není finálním řešením. To znamená, kdyby se tam takto obrovské množství – 260 tun benzenu je obrovské množství – ponechalo, tak samozřejmě nějaký únik hrozí. Ale tím, jak je teď naplánována další sanace, tak předpokládám, že momentálně únik nehrozí.

Benzen na hladinu podzemních vod podle vašich předpokladů zřejmě stekl ze zemin. Neměly se okamžitě odtěžovat, jak řekl Českému rozhlasu Jakub Hruška z České geologické služby?

To nebylo možné, protože na místo havárie se prvních asi deset dnů vůbec nikdo nemohl dostat. Hasiči tam nikoho nepouštěli, protože tam bylo obrovské bezpečnostní riziko. Navíc tam byly vykolejené vlaky, cisterny, ve kterých byl ještě benzen, takže bylo nutné nejdříve odstranit jednotlivé vagony a kolejový svršek.

Následně se tam musely udělat testy, které byly skutečně za těch nejpřísnějších bezpečnostních kritérií, a teprve až potom bylo možné dělat další opatření. Nicméně, i zkoušky, které jsme minulý týden dělali ohledně odtěžování zeminy, prokázaly, že je de facto s tou zeminou zcela vyloučeno nakládat.

Jakmile se do té země koplo a oni se postupně za proměřování prokopali až na hladinu podzemní vody, tak se ukázalo, že sice je v zemině celkem jedenáct tun benzenu, což je vůči těm 260 velmi málo, ale pořád to bylo v té oblasti natolik zamořené, že to bylo velice nebezpečné.

Navíc půda, co se vytěžila a zkoušeli ji tam rozložit, ať to vytěká, jestli se to může naložit na nějaký přepravní prostředek a odvézt, tak se ukázalo, že to opět vytěkávalo poměrně pomalu, ale naměřené hodnoty kolem byly tak vysoké, že by doprava kamkoliv byla z bezpečnostních důvodů vyloučená. Mohlo by to začít hořet nebo bouchnout někde po cestě. A i výpary by byly nebezpečné.

Asanace území v okolí havárie nákladního vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Snížení kontaminace

To znamená, že kontaminovaná zemina na tom místě zůstane?

Měla by se odtěžovat určitá část. Méně, než se původně předpokládalo. Vzhledem k tomu, že je tam v uvozovkách jenom 11 tun benzenu a největší ložisko se nachází, jak jste řekl, v tom velkém jezeře, tak nejde o prioritu, protože většina už je z té zeminy promyta a část se tedy odkope, ale až potom, co se tam uvolní největší koncentrace, a to buď vlastně tím sanačním opatřením, tedy čištěním nebo čerpáním vody, filtrováním skrz aktivní uhlí a potom zasakováním začištěné vody zpátky, které bude promývat kontaminovanou zeminu dále, aby se to odčerpávalo.

A případně i dalšími nějakými technologiemi, třeba strip-tillem, kdy se úplně zjednodušeně bude ta půda provzdušňovat. Tím se benzen bude uvolňovat a spalovat, aby neohrožoval ovzduší. Kontaminace v půdě se pak sníží natolik, že pak půjde odtěžit.

Kdy vlastně zasedne krizový štáb? Co od něj očekávat? Vybere s konečnou platností firmu, která bude ten kontaminovaný materiál odstraňovat?

Krizový štáb ministerstva životního prostředí by měl zasedat 23. dubna hned ráno v 7.30 a předpokládáme, že do té doby bude už opřipomínkovaný materiál a také doplněný sanační firmou o připomínky, které budou mít jak Správa železnic, tak Česká inspekce životního prostředí. Domnívám se, že by také mělo dojít k finálnímu schválení sanačního plánu.

Kdyby se vám nelíbily podmínky, dejme tomu od jedné firmy, která navrhla určitý postup, jak ten kontaminovaný materiál odstranit, tak můžete oslovit někoho jiného? Je v tomhle směru nějaký širší výběr?

Dohlíží na to ještě další sanační firma, která má nejlepší reference ve specializaci na těkavé látky, tedy i na benzen, takže je tam i tento dohled. Nemyslím si, že by tam okamžitě bylo možné pustit jinou sanační firmu, ale je možné, že se to doplní nějakými jinými technologiemi z jiných společností.

Tuhle finální otázku bude muset posoudit přímo Správa železnic, protože ona vlastně všechny ty práce platí a zadává veřejné zakázky nebo případně zadává ty práce. Když to řeknu úplně zjednodušeně, tak česká inspekce říká, co se má dělat, a Správa železnic to potom vlastně zajišťuje a rozhoduje o tom, které společnosti to udělají.