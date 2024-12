Těžký los pro lvíčata. Čeští fotbalisté se na mistrovství Evropy utkají s Anglií, Německem a Slovinskem

Čeští fotbalisté do 21 let se na červnovém mistrovství Evropy na Slovensku utkají ve skupině B s vítězi posledních dvou šampionátů Anglií a Německem a také se Slovinskem. „Lvíčata“ odehrají základní část turnaje v Dunajské Stredě a Nitře. Na Anglii a Německo narazili svěřenci trenéra Jana Suchopárka ve skupině i na minulém šampionátu. Bratislava 19:48 3. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté do 21 let | Foto: Martin Veselý | Zdroj: Profimedia

Los rozdělil šestnáct účastníků do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy postoupí do vyřazovací fáze. Turnaj se na Slovensku uskuteční od 11. do 28. června příštího roku. Hrát se bude v osmi městech, finále bude hostit Bratislava.

Suchopárkovi svěřenci si postup zajistili poté, co po druhém místě v kvalifikační skupině překvapivě vyřadili v play off Belgii. Čeští mladíci se na Euru představí potřetí za sebou a popáté z posledních šesti šampionátů, na minulých dvou závěrečných turnajích vypadli už ve skupině. V roce 2002 „Lvíčata“ získala zlato.