České fotbalistky čeká v Teplicích poslední krok k Euru, v odvetě baráže musí porazit Portugalsko

České fotbalistky čeká závěrečný a nejdůležitější zápas v letošním roce. V odvetě baráže o postup na mistrovství Evropy vyzvou Portugalsko, se kterým v Portu remizovaly 1:1. Vítězství v Teplicích po základní hrací době posune národní tým poprvé v historii na Euro, remíza povede k prodloužení a případným penaltám. Teplice 10:04 3. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České fotbalistky | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

Právě na penaltový rozstřel nemají české reprezentantky dobré vzpomínky, v předchozí baráži o Euro v roce 2021 nezvládly odvetu se Švýcarskem, kdy v Thunu podlehly 2:1 po penaltovém rozstřelu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport před závěrečným zápasem baráže o ženské fotbalové Euro

Jednou z fotbalistek, která v daném rozstřelu neproměnila jednu z penalt, byla i současná obránkyně české reprezentace Eva Bartoňová.

„Vzhledem k tomu, že jsem minula byla jedna z těch, které selhali, tak bych si reputaci ráda napravila. Letos jsem penaltu kopala dvakrát, proti Španělsku a poté v Lize mistryň a obě se mi povedly. Kdyby došlo do penaltového rozstřelu a já bych byla na hřišti, tak bych to do toho šla. Není prostor se schovávat,“ myslí si Bartoňová.

Jedna z nejzkušenějších fotbalistek v kádru trenéra Karla Rady Aneta Dědinová by se penaltového rozstřelu také nebála.

České fotbalistky v úvodním duelu baráže o mistrovství Evropy remizovaly v Portugalsku 1:1 Číst článek

„Já bych to nechala na rozpoložení v zápase a na tom, kolik nám zbyde sil. Předchozí utkání nás dost vyždímalo a pokud budou holky, které si chtějí penaltu kopnout, tak budou mít přednost. Jinak se tomu nebráním,“ dodala Dědinová.

Závěrečný duel baráže mezi Portugalskem a Českem začne na teplickém stadionu Na Stínadlech v 17.30 a stanice Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos, server iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v podrobné online reportáži.