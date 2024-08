Fotbalisty Slavie čeká odveta 3. předkola Ligy mistrů. Proti Royale Unionu nastoupí na ikonickém stadionu

Fotbalisté Slavie v úterý večer zabojují o postup do play off Ligy mistrů. Po domácím vítězství 3:1 budou hrát v Belgii proti bruselskému týmu Royale Union. Zápas se bude hrát v Anderlechtu. Stadion v Saint-Gilloise slouží místnímu klubu jen pro utkání v nejvyšší belgické soutěži, nesplňuje totiž současné podmínky Evropské fotbalové unie UEFA pro kontinentální pohárové duely. Brusel 22:58 12. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvetné utkání 3. předkola Ligy mistrů sehrají fotbalisté Slavie Praha na hřišti Anderlechtu Brusel | Foto: Vincent Kalut | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst

„Když jsem se koukal na domácí zápasy našeho soupeře, který hraje na starém stadionu, tak jsem si to na chvíli zastavil a představoval jsem si bitvy, které tam probíhaly a také hráče, kteří tam nastupovali. Mám rád ty staré stadiony,“ říká slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který má rád fotbalovou historii.

Stadion Royalu Union Saint-Gilloise toho pamatuje už hodně. Jeho stavba totiž začala už během první světové války. V roce 1920 pak hostil i některé zápasy olympijského turnaje, Československo tu tehdy porazilo Norsko 4:0. „Klub vznikl v roce 1897, to je už opravdu dávno. Atmosféra kolem klubu je rodinná. Nemyslíme si o sobě, že jsme nejlepší na světě. Fotbalisté Unionu hráli dřív hodně ostře, možná až brutálně, i proto se nám přezdívalo apačové,“ říká jeden z členů bruselského klubu.

V restauračním zařízení v blízkosti stadionu se pohyboval fanoušek Philipe. „Je to atypický stadion a to je hlavní problém. Proto na malém starém svatostánku nemůžeme hrát evropské soutěže a musíme nastupovat u sousedů z Anderlechtu. Podle mě je mezi Unionem a Anderlechtem velká rivalita. Trochu na nás žárlí, protože jsme je v nedávné době dokázali porazit sedmkrát za sebou. Fanouškům Unionu to nevadí, všichni si z toho dělají spíše legraci,“ říká fanoušek Saint-Gilloise.

I v Anderlechtu by fanoušci Royalu Union měli vytvořit výbornou atmosféru. „Budou hrát doma, i když to nebude na jejich domácím stadionu. Fanoušky budou mít na své straně a bude panovat výborná kulisa,“ říká asistent kouče Slavie Milan Kerbr.

