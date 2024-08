Dopředu to byla one man show, řekl o Chorém trenér Slavie Trpišovský. Útočník dvěma góly rozhodl utkání

Fotbalisté Slavie se přiblížili k postupu do play-off Ligy mistrů. V úvodním zápase třetího předkola porazili belgický Royale Union Saint-Gilloise 3:1. Dvěma premiérovými góly v sešívaném dresu k tomu přispěl Tomáš Chorý. Praha 11:04 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista pražské Slavie Tomáš Chorý slaví gól proti belgickému Royale Union Saint-Gilloise v domácím utkání 3. předkola Ligy mistrů | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„To povzbuzení z tribun jsem vnímal a bylo to moc hezké,“ řekl po utkání s belgickým Saint-Gilloise útočník Chorý.

Ne každý slávistický fanoušek si ale při brankách Tomáše Chorého v 19. a 41. minutě zakřičel. Někteří totiž reprezentačnímu útočníkovi pořád nemůžou zapomenout, že Slavii dřív při oslavách titulu s Plzní hanlivě urážel.

A také řekl, že fandí pražským rivalům ze Sparty. Trenér Jindřich Trpišovský ale věří, že pokud bude Chorý podávat podobné výkony, odpustí mu i ti nejzarytější příznivci sešívaných.

„V některých fázích to dopředu byla one man show. I to napadání, vracení se, obětování se pro tým. Když bude hrát takhle, tak ho musí přijmout jakýkoli člověk,“ věří trenér pražské Slavie.

✌️ Tomáš Chorý podruhé



Tentokrát zatloukl do sítě rohový kop Christose Zafeirise #slausgpic.twitter.com/3iac3zSFf5 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 7, 2024

„Lidé, kteří jsou fotbalu blíž, mě podporují. Slýchám hodně povzbuzení do práce, když jsem sem přišel. A ti lidé jsou rádi, ne že by mě tu nechtěli. Odpovědi, které mohu dát, jsou na hřišti. Tou svojí prací, že podržím balon a rozdám se pro tým,“ popisuje Tomáš Chorý, jak si chce na svou stranu získat všechny slávstické fanoušky.

Znovu se o to může pokusit v sobotním ligovém zápase proti Olomouci. A pak v úterý v Belgii, kde bude Slavia na hřišti týmu Royal Union Saint-Gilloise hájit dvoubrankový náskok po domácím vítězství 3:1.