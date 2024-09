Gól ve druhé minutě Slovan nezaskočil. Liberečtí fotbalisté porazili nováčka ligy Duklu 4:1

Fotbalisté Liberce v desátém kole první ligy zvítězili po obratu ve druhé půli na hřišti pražské Dukly 4:1. Nováčka soutěže poslal do vedení už ve druhé minutě premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Jakub Zeronik, krátce po změně stran se ale dvakrát prosadil střídající Lukáš Letenay a v 56. minutě přidal pojistku Michal Hlavatý. V nastavení uzavřel skóre Denis Višinský. Praha 15:56 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Liberce přestříleli Duklu Praha 4:1 | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

Slovan v nejvyšší soutěži zvítězil na Dukle po pěti duelech a v lize vyhrál po třech utkáních. V neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Pražané nenavázali na poslední domácí triumf nad Českými Budějovicemi ani na středeční postup v poháru přes Ústí nad Orlicí a v lize potřetí za sebou nezvítězili. V tabulce jsou čtrnáctí.

Dukla přitom vstoupila do utkání skvěle a už po 98 sekundách šla do vedení. Zeronik se na pravé straně zbavil dvou protihráčů a jeho střílený centr na zadní tyč doletěl až do sítě. Třiadvacetiletý záložník dal první gól při osmém ligovém startu.

Liberec zareagoval aktivně a vytvořil si několik slibných závarů, srovnat ale mohl v 25. minutě paradoxně Enemeho pokusem o lob z poloviny hřiště, míč proletěl zhruba metr nad břevnem. Vzápětí byl blízko 100. brance v nejvyšších soutěžích Řezníček, jehož pokus z bezprostřední blízkosti skvělým reflexem zneškodnil Bačkovský.

Severočeši ke konci poločasu stupňovali tlak. Domácí brankář Hruška si ale poradil s Nyarkovou tečovanou střelou zpoza vápna a ve 44. minutě hlavičku ghanského útočníka zastavila tyč.

Bleskový obrat

Nyarka nahradil na začátku druhé půle Letenay, který zařídil bleskový obrat. Ve 48. minutě gólman Hruška neudržel Enemeho střelu ze střední vzdálenosti a slovenský útočník míč pohodlně dorazil. Stejná spolupráce zafungovala i o pět minut později, kdy si Letenay naskočil na Enemeho centr a hlavou vstřelil třetí gól v ligovém ročníku.

Kolaps Dukly završil v 56. minutě Hlavatý. Liberecký špílmachr po Tuptově chytré patičce zakončil přesnou střelou na přední tyč. Hlavatý se třetí brankou v ligové sezoně dotáhl na Letenaye na čelo týmové tabulky kanonýrů.

Pražané mohli na konci divoké čtvrthodiny snížit, což se jim nakonec kuriózním způsobem nepodařilo. Vondráškova hlavička směřovala do sítě, na brankové čáře ji ale ještě tečoval Mešanovič a videorozhodčí odhalil jeho ofsajdové postavení.

Slovan mohl skóre záhy navýšit, Hlavatého tečovaný centr skončil na tyči. Domácími tři inkasované góly během osmi minut otřásly a v ofenzivě si do konce utkání takřka nic nevytvořili. V nastavení naopak uzavřel skóre z dorážky střídající Višinský. V úplném závěru měl ještě jednu šanci na vstup do Klubu ligových kanonýrů Řezníček, Bačkovský ho znovu vychytal.

Liberec poprvé pod vedením trenéra Kováče vyhrál dva soutěžní duely po sobě, ve středu si poradil v poháru s Povltavskou fotbalovou akademií. Venku v lize uspěl po dvou porážkách a čtyři góly v jednom utkání tam dal v nejvyšší soutěži poprvé od loňského května.

Dukle k bodům nepomohl ani tento obětavý zákrok Martina Amblera ️⛔️ pic.twitter.com/OzCx4m88xz — Chance Liga (@chanceliga) September 28, 2024