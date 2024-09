Nikdy se nevzdáváme. Asi už jsme velké evropské mužstvo, těší Šulce po senzační remíze ve Frankfurtu

Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy dokázali zaskočit vítěze soutěže z roku 2022. Na hřišti Eintrachtu Frankfurt vybojovali nečekanou remízu 3:3. Přitom ještě pět minut před koncem základní hrací doby Západočeši prohrávali o dva góly. Frankfurt 6:53 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský záložník Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Frankfurtu | Foto: Heiko Becker | Zdroj: Reuters

„Tep budu mít v normě až si dám jedno cigárko, které si pravidelně po zápase dávám. Ještě jsem to nestihl,“ přiznal na úvod pozápasové tiskové konference trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek.

Závěr úvodního duelu Západočechů v hlavní fázi Evropské ligy byl nejen pro něj emočně velmi náročný. Domácí Eintracht Frankfurt se ve druhém poločase dostal do dvougólového vedení, o které ale v poslední nastavené minutě přišel.

„Vypadalo to, že se bude utkání spíše dohrávat. Oni tam ale zaspali při autovém vhazování. Bylo fajn, že jsme dali gól v 86. minutě a mohli to ještě zkusit ovlivnit,“ vyprávěl plzeňský záložník Pavel Šulc, který v závěru první půle vyrovnával na 1:1.

O dorovnání dvougólové ztráty a konečnou remízu se pak v závěru postarali Prince Adu, pro kterého to byla první trefa v dresu Západočechů, a sváteční střelec - obránce Václav Jemelka. „Moc gólů nedávám, ani jsem v poslední době moc nechodil na standardky. Jsem moc rád, že jsem pomohl týmu, protože první gól šel za mnou. Těší mě, že jsme to vydřeli. Jsem pyšný na celý tým, že jsme to nezabalili za stavu 1:3 a dotáhli to alespoň k remíze,“ pochvaloval si Jemelka.

Na hřišti vítěze Evropské ligy z roku 2022 tak plzeňští fotbalisté nakonec urvali cennou remízu 3:3. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka zároveň dali zapomenout na víkendovou prohru v lize na Slavii 0:3. „Jsme spokojeni a já jsem na mužstvo oproti víkendu hodně pyšný,“ dodal Koubek.

V evropských pohárech tak Plzeň v základní hrací době neprohrála už 21 zápasů. „Nikdy se nevzdáváme a je super, že jsme to nakonec zvládli na remízu. Asi jsme velké evropské mužstvo,“ prohlásil po právu pyšný plzeňský záložník Pavel Šulc.

Už v neděli čeká Západočechy ligový duel proti Mladé Boleslavi, ve čtvrtek pak v Evropské lize nastoupí proti Ludogorci Razgrad.

