‚To nebyla špatná noc!‘ Bayern zničil v Lize mistrů Dinamo Záhřeb 9:2, Kane se trefil čtyřikrát

V Mnichově byl k vidění nevšední zápas. Jen ve druhém poločase padlo osm branek. V první půli byli domácí jasně lepší, dali tři branky.

O půli musel střídat zraněný brankář Neuer a Ulreich během dvou minut dvakrát inkasoval. Pak se ovšem Bayern znovu rozjel a v závěru mohl přidat i desátou trefu.

Výsledek 9:2 představuje s celkovým počtem 11 branek druhý největší počet gólů v zápase Ligy mistrů, co se týká skupinové fáze až po finále.

Not a bad night in the champions league! One to remember and another ball to take home! Let’s keep it going boys!! 🙌⚽️🎩 pic.twitter.com/l1fbZncy96