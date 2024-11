Poslední krok je nejtěžší, varuje trenér lvíčat před odvetou s Belgií. Kapitán Sejk se těší na plné tribuny

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká zřejmě nejdůležitější zápas roku. Svěřenci trenéra Suchopárka můžou udělat poslední krok směrem k evropskému šampionátu, který bude příští rok na Slovensku. V prvním barážovém duelu v Belgii porazili výběr domácích mladíků 2:0 a do úterní odvety v Hradci Králové si tak vytvořili velmi dobrou výchozí pozici. Hradec Králové 12:17 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Suchopárek | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Mužstvo je solidně připravené, ale jak se říká, poslední krok je nejtěžší. Máme nějaký náskok, ale výsledky z Belgie venku jsou alarmující,“ nabádá trenér k ostražitosti trenér Jan Suchopárek a má pro to pádné argumenty.

Mladí Belgičané totiž během kvalifikace ztratili body pouze jednou, a to na půdě silného Španělska.

„My máme velmi dobrou bilanci v Hradci, tak snad navážeme na Španělsko a porazíme je i my u nás,“ má jednoznačnou odpověď na bilanci kapitán českého výběru Václav Sejk.

Lvíčata totiž v nové hradecké aréně neztratila ani bod. Na mále ale v průběhu kvalifikace rozhodně měla, protože po špatném startu musela v závěru pouze vítězit.

„Je to čtvrtý zápas o všechno a myslím, že jsme zatím dokázali, že tady ty zápasy nám sedí. Věřím, že na to navážeme i v tom posledním kroku a že to dopadne dobře,“ věří Jaroslav Harušťák.

Týmový duch

Teplický zadák si pochvaluje i atmosféru v kabině, kde se podle jeho slov vytvořila výborná parta.

„Když jeden propadne, tak druhý kluk ho zajistí a to dokážeme přenést na hřiště a to je taky jeden z důvodů, proč máme náskok 2:0,“ dodává reprezentační obránce.

Náskok je to slibný, ale ke třetímu postupu českých lvíčat na Euro v řadě zbývá ještě dobře odehrát jedno utkání.

„Tyhle zápasy, kdy jde o všechno, tak je super, když hrajeme před plným stadionem,“ těší se na plné tribuny Sejk a zároveň věří, že lvíčata své fanoušky za podporu náležitě odmění.

Poslední duel o postup na Euro mezi reprezentacemi Česka a Belgie začíná v 17.30 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.

