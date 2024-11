Dějiště baráže máme zmapované důkladně. Na baráž budeme přichystaní, hlásí Suchopárek

Fotbalová jednadvacítka má před sebou v listopadové baráži mistrovství Evropy nelehký úkol postoupit přes favorizovanou Belgii na šampionát, který bude za rok pořádat Slovensko. K tomu má výběru kouče Jana Suchopárka pomoci i nadstandardní servis od Fotbalové asociace České republiky. Praha 15:02 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české fotbalové jednadvacítky Jan Suchopárek (archivní foto) | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„K dispozici máme charterový let, aby transport jak do Belgie, tak pak návrat do Pardubic byl nejrychlejší. Jde nám o možnost mít větší čas na regeneraci před domácím zápasem, který rozhodne o tom, zda budeme na Euru, nebo ne,“ vysvětluje technický ředitel Fotbalové asociace České republiky Erich Brabec.

Fotbalová jednadvacítka dostává pro devátou účast v baráži o postup na evropský šampionát nejlepší možný servis.

„O jednadvacítku je postaráno na stejné úrovni jako u A-týmu nebo pro A-tým žen. Vnímáme, že se po 25 letech bude hrát mistrovství Evropy na Slovensku, a byli bychom moc rádi, kdyby se tam tým Jana Suchopárka probojoval,“ připomíná Brabec.

Těžký barážový soupeř

Právě Erich Brabec byl na mistrovství Evropy 2000 součástí jednadvacítky. Tehdy v kvalifikaci Češi i kvůli prohře s Belgií neuspěli a museli do historicky první baráže. Tu ale zvládli a na turnaji na Slovensku pak získali stříbrné medaile po finálové porážce s Itálií.

Teď stojí lvíčatům v cestě na šampionát Belgie znovu a realizační tým má i díky dvoudenní inspekční cestě studijního materiálu dost. Nejen všechny zápasy soupeře za poslední rok na videu sledoval kouč Suchopárek.

„Byli jsme v Lovani, kde soupeř hrál. Měli jsme možnost být přímo v dějišti na hotelu. Pomohlo nám to k tomu, jak naplnit program. Viděli jsme i večerní utkání zhruba ve stejný termín, jako když tam budeme hrát my. Pozorovali jsme i diváky na tribunách, což mnohdy může přinést přidanou hodnotu i pro nás. Věřím, že program, který jsme pro kluky připravili, je ideální,“ říká trenér Suchopárek.

Čeští fotbalisté do 21 let se ve dvojutkání baráže s Belgií představí 15. listopadu na hřišti soupeře od 20 hodin a o čtyři dny později ho přivítají od 17.30 v Hradci Králové.

21 | Známe kádr Lvíčat pro barážové dvojutkání s Belgií o evropský šampionát! Odvetu odehrajeme v Hradci Králové 19. listopadu od 17:30. ️



VSTUPENKY ➡️ https://t.co/t9OsbMFF3j pic.twitter.com/tWQU3l90On — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 5, 2024