Vítězství favoritů byla dílem buldočí vůle. Hattrick Matějovského je nádherný příběh, říká Horváth

Víkendové kolo fotbalové Chance ligy přálo favorizovaným týmům. Po obratu zvládla vedoucí Slavia utkání v Olomouci a také Plzeň duel na hřišti Karviné. Sparta vyhrála pražské derby nad Bohemians 1:0. Výhru Mladé Boleslavi v Českých Budějovicích zařídil Marek Matějovský, který se stal nejstarším střelcem ligového hattricku. Kolo hodnotil expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 12:39 9. prosince 2024

Slavia, Plzeň i Sparta se na výhry nadřely. Je to ukázka vyspělosti, že tyto týmy vyhrály těsné zápasy? Nebo to naopak ukazuje, že jsou k poražení?

Myslím, že teď už je to ukázka vyspělosti. Zápasů je opravdu hodně, podzimní část se blíží ke konci. Mužstva toho mají v nohách hodně, v některých zápasech je únava vidět. Myslím, že všechna tři vítězství byla spíše dílem buldočí vůle než fotbalovosti.

Obrat Plzně v Karviné zařídil dvěma trefami Pavel Šulc, v této ligové sezoně má už osm gólů a na lídra mezi střelci Jana Klimenta ztrácí tři branky. Je to při Šulcově formě jen otázka času, než se před něj dostane?

Má velkou formu. V neděli dal první gól takovým kopem nekopem, ale daří se mu, takové góly dává. Jsem přesvědčen, že pokud budou mít formu i spoluhráči, je schopen Klimenta dohnat.

Marek Matějovský z Mladé Boleslavi se stal nejstarším autorem ligového hattricku. Tři góly dal Českým Budějovicím v necelých 43 letech. Kde se to v něm vzalo?

Je to nádherný příběh. Byl to skvělý hráč, je to skvělý hráč a asi to ještě nějakou dobu skvělý hráč bude. Myslím, že překopal veškeré statistiky, které doteď existovaly. Klobouk dolů. Kdyby to byl hokej, házel bych čepici na led, protože to je skvělé.

