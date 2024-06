Chorvaty čeká generační obměna, předpovídá Horváth budoucnost jejich týmu po remíze s Itálií

V posledních vteřinách zápasu s Itálií skončily naděje Chorvatska na evropském šampionátu. Italové dlouho prohrávali 0:1, ale srovnali v osmé minutě nastavení a remíza jim stačí na postup do osmifinále turnaje. Chorvatsko má se dvěma body už jen teoretickou šanci na postup. „Chorvatům končí zlatá éra, musí přijít mladí,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 10:08 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný Luka Modrič | Zdroj: Reuters

Chorvaté v poslední minutě zápasu ztratili na Euru vítězství opakovaně i s Albánií. Čím to je, je to ztráta koncentrace?

To si nemyslím. Je to taková poprava, protože celý zápas od vstřelené branky se toho obávali, a když už to vypadalo, že to přežijí, tak jak s Albánií, tak s Italama dostali gól v posledních vteřinách zápasu, že už na to nejde odpovědět. Je to souhra neskutečně smolných náhod, chyb, ale je to hlavně smůla.

Dá se univerzálně říct, jak hrát poslední minuty zápasu, když se brání vedení o jeden gól?

Dá se to proležet, prosimulovat, prozdržovat. Jde to ale i uhrát na útočné polovině. Chorvaté měli pár situací, které mohli hrát jinak, ale ta akce Italů byla fantasticky provedená a gól Mattii Zaccagniho to byla nádhera. Fotbalově to bylo krásné, bohužel vždy někdo odejde ze sportu poražený a teď to jsou Chorvaté.

Poslední akce zápasu...🔚 Mattia Zaccagni fantastickým zakončením odpálil obrovskou italskou radost. 🇮🇹🔥



Sestřih zápasu 👉 https://t.co/CrOPT7L0sM pic.twitter.com/HRkAuAITvJ — ČT sport (@sportCT) June 24, 2024

Jsou výsledky a výkony Chorvatů zklamáním?

Dva zápasy se jim nepovedly, ale v pondělí nehráli vůbec špatně. Určitou část zápasu byli lepší než Italové. I po tom gólu se neuchýlili k bránění a simulování, chtěli to dohrát. Měli tam i další šance, ale ty bohužel nevyužili. Italové ale taky měli své šance, takže výsledek je asi zasloužený. Chorvaty čeká generační obměna v týmu. Byli tam hráči jako Ivan Perrišič, Marcelo Brozovič, Luka Modrič a ti určitě v reprezentaci skončí a s ní i zlatá éra. Musí přijít mladí.

Češi už se chystají na Turecko. Jak při přípravě nezapomenout na to, že musí nejlépe vyhrát?

Já myslím, že to vědí od zápasu s Gruzií. Cíl je jasný, můžeme spekulovat o dvou bodech, ale myšlenka je na vítězství. Jak hráči, tak trenéři vědí, že musí na 99 procent vyhrát a vše tomu podřídí.